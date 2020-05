Ancora una volta il Partito Democratico non lo capisco: Ma questo è OGGI il PD C’è O CI FA!

“Apprezzo il ritiro della mozione e sono pronto a ricandidarmi.

C’è un percorso da completare, la sfida di Ercolano è bella e interessante e ci fa capire quanto è bella la politica”.

Ancora una volta il Partito Democratico non lo capisco: prima fa parlare Travaglio sulla giustizia, poi vuole fare un’alleanza strutturale con i 5 stelle, poi vuole gli assistenti civici e dulcis in fundo sfiducia un sindaco che eccelle nel suo operato. Saranno gli effetti collaterali dell’amore per i 5 stelle…non lo so, ma davvero stanno dando i numeri. Ai pochi amici ancora intelligenti rimasti nel PD chiedo di prendere le distanze, ormai quello non è più il PD riformista, ma il peggior populista. Ciro Buonajuto io sono con te, tutta la comunità di Italia Viva è con te, la tua città è con te. I tatticismi lasciamoli agli altri, noi scegliamo la buona amministrazione, noi scegliamo Ciro

Questo è OGGI il PD! Ma a ben vedere questa è oggi la politica quella con la p minuscola dove, alla luce del sole, gli interessi personali prevalgono sugli interessi collettivi. Perchè Contano Gli uomini, soprattutto contano i contenuti e non gli sterili ed ipocriti richiami alla Storia o alle Sorti Progressive del Popolo.

Ecco la storia.

L’attuale sindaco IV – Italia Viva- di Ercolano, Ciro Buonajuto, era stato eletto come sindaco nelle liste del PD.

Contro di lui si era schierato, come candidato sindaco opposto al Partito Democratico Antonio Liberti.

Il PD vinse le elezioni, e Buonajuto venne eletto sindaco al primo turno, mentre Liberti andò a fare il capo dell’opposizione contro il PD, partito di maggioranza.

A novembre scorso Ciro Buonajuto, in seguito alla scissione, passò ad Italia Viva mantenendo però la stessa maggioranza e la stessa coalizione.

Passarono così pochi mesi, ed esattamente il 16 maggio scorso, Antonio Liberti ritornò nel PD (partito contro il quale si era candidato), si è riscritto e così entra in maggioranza, a sostegno del sindaco.

Poco dopo però, e guarda un po’ il caso, Liberti viene immediatamente eletto capogruppo del PD (partito contro il quale si era candidato e contro il quale ha fatto opposizione per quasi 5 anni) nel consiglio comunale di Ercolano; e come primo atto politico sapete cosa fa? Propone una mozione di sfiducia al sindaco Ciro Buonajuto. Ma … Ma tutto questo Non è tutto magnifico? No! Non è Magnifico è Tragico!

Ancora una volta il Partito Democratico non lo capisco: Ma questo è OGGI il PD C’è O CI FA! ultima modifica: da

