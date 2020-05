DIRITTI E DOVERI Cambiare non è così semplice come potrebbe sembrare. La strada è lunga.

Si moltiplicano gli inviti, i suggerimenti, le proposte, a volte le intimazioni su cosa e come fare per rimettere in carreggiata il Paese, dopo la sberla del coronavirus (che prima o poi passerà).

Adesso pare arrivino anche i soldi, forse in abbondanza, forse in regalo, o a costi molto bassi; sono spariti i vincoli a volte stupidi (copyright Romano Prodi) dei parametri europei, nessuno più (a parte i Paesi che chiamerei “$crooge four” – Paesi taccagni, altro che “frugal”!) pretende di imporre sangue sudore e lacrime per non fallire. Si intravede persino avanti una finora quasi incredibile solidarietà europea. Che in realtà ha fatto nascere a suo tempo l’idea dell’Unione, ma poi è stata relegata sotto la crosta degli interessi nazionali e del cosiddetto rigorismo.

Pare che i tempi e il virus abbiano portato quella ventata di aria nuova di cui si sentiva un gran bisogno. Tutto bene, dunque?

Manco per niente. La montagna da scalare è molto molto alta ed impervia.

Ed è inutile (parzialmente inutile) che ci lamentiamo della politica, della classe dirigente, dello Stato inefficiente, preconizzando sprechi, ritardi, regalie e sciacallaggi sulle risorse che stanno per arrivare.

Per carità, i mali dello Stato li conosciamo, quelli della classe politica pure, sulle inadeguatezze dei dirigenti abbiamo consumato giga e giga di testi. Inutile ripetere. Confermo tutto quello che ho scritto, compresa l’assoluta necessità di procedere con determinazione ed anche con qualche forzatura all’attuazione delle sospirate riforme.

Non è che Bonafede, Di Maio e la signora Castelli (quella del “questo lo dice lei!” a Piercarlo Padoan, che si è ultimamente riproposta con un esilarante riferimento ai ipotetici titoli obbligazionari “perpetui”, descritti come “senza durata e senza interessi”, nella scienza economica personale della signora, in pratica, omaggi, elargizioni di benefattori …) siano diventati delle cime. Non lo sono, ahimè, e non c’è speranza (in realtà Speranza c’è, ma sta alla Sanità e ultimamente lo si vede poco).

Il problema è che è troppo facile buttare la croce del cambiamento “solo” sulla classe politica, sullo Stato, sulle istituzioni, sul “potere” in generale. Troppo facile.

In realtà non basterebbe nemmeno un “dream team” fatto dai migliori politici della nostra Storia (e ognuno metta chi vuole nella formazione tipo) insieme agli ingenti finanziamenti cui si spera avremo accesso. Non basta.

Tutti i commentatori elencano le priorità, e sono sempre le solite, in ordine magari diverso, ma sempre le solite: la scuola e la formazione, la ricerca e l’innovazione, il fisco con la mostruosa evasione, l’amministrazione pubblica con la sua burocrazia, le infrastrutture, la green economy, la manutenzione del territorio, l’efficienza delle istituzioni, dalla giustizia al Parlamento, …

È un elenco già fatto mille volte, e più o meno tutti ci si ritrovano dentro. Ecco, quello è il punto. La lista sta diventando (forse è già diventata) un “luogo comune”, un “topos”. E resta sempre lì, una giaculatoria che ci saremmo anche stancati di ripetere.

Cosa serve quindi per renderla viva, quella lista, per renderla davvero operativa, vibrante, efficace, pervasiva, comune? La risposta classica sarebbe “la volontà politica”, ma così buttiamo la palla in tribuna e aspettiamo che qualcuno la rimandi giù in campo. Campa cavallo.

Dove voglio arrivare? Semplice. Quella lista è nelle mani dei cittadini, di tutti noi, che dovremmo davvero essere i protagonisti del cambiamento. E invece non lo siamo, non lo vogliamo davvero, almeno in buona parte.

Voglio essere più chiaro: si può cambiare la scuola se il personale addetto, insegnanti, dirigenti (sono una milionata di persone), in gran parte si rifiuta di accettare il merito, e non la mediazione sindacale, come unica guida delle carriere? Può funzionare qualsiasi riforma se i protagonisti recalcitrano, nicchiano, si rifiutano di mettersi in gioco e cercano il quieto vivere, il posto sotto casa, l’orario comodo per il ménage familiare?

E può cambiare la giustizia se i magistrati continuano a considerarsi una casta intoccabile e sacra, anche se palesemente si comportano molto spesso in modo come minimo discutibile?

E l’università potrà mai cambiare se gli studenti e la ricerca restano ostaggio di baronie mai sconfitte?

E l’evasione fiscale, si può risolvere solo con le multe, i deterrenti, le manette, senza una diffusa fedeltà fiscale ed il riconoscimento morale della utilità sociale delle tasse? Si può ancora resistere alla moneta elettronica tracciabile, alla trasparenza delle transazioni?

E si possono fare le infrastrutture se al primo viadotto che ci passa vicino casa urliamo alla lesione dei nostri diritti o se ci facciamo convincere che il 5G favorisce il coronavirus? E così per un tunnel, un termovalorizzatore, o un impianto di riciclaggio?

Potrei continuare l’elenco, ma credo sia chiaro dove voglio andare a parare: abbiamo un bel rovesciare le nostre ubbie sul “potere”, ma siamo disposti a guardarci dentro e a chiederci una buona volta cosa possiamo fare noi per lo Stato e non viceversa? Siamo disposti a bilanciare diritti e doveri? Davvero qualcosa è cambiato con due mesi di quarantena, di isolamento, o i canti e le bandiere sui balconi erano solo una ammuina mediatica?

Non illudiamoci: fino a quando l’esigenza delle riforme, di una società migliore e non solo di una singola vita personale migliore, non sarà interiorizzata da gran parte della cittadinanza, non ci sarà verso.

Le riforme, anche se qualcuno riuscisse a farle, sarebbero subito sabotate, banalizzate, disinnescate, neutralizzate. È già successo ed è inutile negarlo: la società funziona solo se almeno buona parte di essa vuole farla funzionare. Tutto il resto sono chiacchiere, buone per le articolesse dei pensosi commentatori e per i salotti dei talk show, dove infatti si recita da anni lo stesso copione, populista, qualunquista, anticasta, salvo scoprire che è casta qualsiasi grumo di interessi organizzato, mica solo la politica…

Io ne sarei anche stufo, non so voi …

DIRITTI E DOVERI Cambiare non è così semplice come potrebbe sembrare. La strada è lunga. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo