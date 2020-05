Premetto, prima di entrare nel merito, che io restituì la tessera due anni prima della nascita di Italia Viva a causa del comportamento vergognoso dei gruppi dirigenti del PD di ogni ordine e grado di fronte al vero e proprio golpe che ha significato la contraffazione delle prove fatte dal capitano dei carabinieri Scafarto per incastrare Renzi sulla vicenda Consip.

Per me fu sconvolgente veder tacere i padri nobili del PD e dirigenti nazionali, vederli fare finta di niente, girarsi con la testa dall’altra parte. Fu la goccia che fece traboccare il vaso e arrivai in un drammatico (per me) intervento nel mio circolo (dove stavo dal 1972, FGCI-PCI-PDS-DS-PD) a restituire la tessera.

Con la nascita di Italia Viva poi mi sono ripreso quel voto che nel 2018 avevo dato al PD votando per i candidati riformisti.

Premesso ciò veniamo per punti alle risposte.

1) La convivenza per i riformisti dentro lo stesso tetto con una sinistra che aveva vinto il congresso e che aveva in animo solo di #vendicarsi della #rottamazione non era piu’ possibile. Ad una Assemblea nazionale del PD a Matteo Renzi fu addirittura fisicamente impedito di parlare. Non c’erano più le condizioni minime di convivenza e quello accaduto dopo (la #grillinizzazione del PD e lo scegliere il premier Conte come punto di riferimento dei progressisti) lo dimostra. Il resto sono chiacchiere. Le scissioni sono drammatiche ma quando avvengono avvengono così.

2) Io non ho visto in questi mesi #nessun #ricatto al governo da parte di Renzi. Vedo solo il tenere ferma una posizione antipopulista ed antisovranista. O dovremmo come fa il PD grillinizzarci pure noi? Quelli che vengono chiamati ricatti sono solamente idee e proposte messe in campo per il bene del nostro paese (anche quando sono proposte che certo non acchiappano voti come la regolarizzazione dei braccianti agricoli migranti). La critica è stata finora uno #stimolo a fare meglio. Ed una forza di maggioranza deve stimolare soprattutto quando le cose non vanno (o va tutto bene secondo voi?). #Sarebbe #semplice togliere il sostegno al governo e andare al voto (consegnando così il paese alle destre e facendo eleggere per la prima volta un presidente della Repubblica espresso dal centrodestra). Siamo consapevoli di questo ma noi siamo fatti così, quando una cosa non ci sta bene lo diciamo. E#finalmente anche Conte se ne è accorto (dopo mesi e mesi che ci aveva ignorato, ma vi sembra normale? e sul caso Bonafede glielo abbiamo fatto capire chiaro) tanto che ha recepito nel programma di Governo due delle cose piu’ importanti finora ignorate proposte da IV e cioè il #pianoshock per far ripartire i cantieri e il #familyact, oltre ad aver accettato di commissariare Bonafede con una commissione ministeriale alla quale noi chiameremo a far parte un indipendente come l’avvocato Caiazza, Presidente delle Camere penali.

3) Permettetemi poi di considerare #ridicola l’accusa di cercare solo visibilità. Ma perché in politica vi risulta che qualcuno cerca l’invisibilità? Che #accusa è!? Noi la ricerca di visibilità la pratichiamo proponendo contenuti, idee, progetti altri cavalcando le inchieste farlocche e legando il proprio destino di classe dirigente alla magistratura o passando veline ai giornalisti amici. Ognuno ha il suo stile e le sue abitudini.

4) Se avessimo guardato ai sondaggi non avremmo presentato con #Bellanova la #regolarizzazione (certo parziale e solo iniziale) dei migranti schiavi nelle campagne. Ma che senso hanno poi i sondaggi di fronte ad una situazione psicologicamente anomala del nostro popolo rinserrato fino a pochi giorni fa nelle nostre case, situazione che ha sicuramente cambiato il sentire della gente? Vedremo al voto. In questa fase ci interessa poco sapere se siamo al 2, al 3 al 4 al 10%. Quello che ci interessa è fare proposte per fare uscire il paese dalla crisi che incombe e lo facciamo grazie anche alle nostre alleanze in Europa, come quelle con il Presidente Emanuelle #Macron (a cui ci ispiriamo, e che come noi cominciò la sua avventura dopo la fuoriuscita dal PSE da percentuali molto basse) che è stato l’artefice della svolta in Europa con il Recovery Fund.

5) Non so cosa si è ringraziato Salvini. Ha ben poco da ringraziare. L’atteggiamento tenuto da Italia Viva nella vicenda Open Arms è #trasparente e #coerente con il comportamento tenuto all’epoca della analoga vicenda della Gregoretti. Non si vota in Giunta, richiesta di tempo per esprimere un voto dopo aver visto tutte le questioni agli atti, e poi voto in Senato. Salvini ha poco da ringraziare, anche perché in Giunta aveva la maggioranza assoluta 13 voti e i voti di IV (che non stanno in questi 13) sarebbero stati ininfluenti (se si sommavano ai 7 di PD, 5Stelle e Leu saremmo arrivati a 10). Lasciatemi dire che è evidente che questa polemica farlocca basata su una Fake News (di Renzi che avrebbe salvato Salvini) è frutto di una reazione di PD e 5 stelle al fatto che Renzi con l’operazione Bonafede si era rimesso al centro dell’agone politico e dettava l’agenda del governo (piano shock family act, prescrizione). La #gelosia del PD, #l’idiozia dei 5 stelle e la #fregola di Urbano Cairo (padrone della Gruber ed affini) di scendere in campo hanno costruito questa enorme balla di un Renzi che avrebbe salvato Salvini (come all’epoca dissero che il Patto del Nazareno era un patto segreto con Berlusconi per scegliere insieme il Presidente della Repubblica e si è visto come andò a finire con Renzi che propose Mattarella fregandose del fatto che Berlusconi cambiasse opinione sulla Riforma della Costituzione).

6) Quanto accaduto in Lombardia poi non ha nessuna relazione con il voto in Giunta delle autorizzazioni. E solo la #malevolenza politica mette insieme le due questioni. La consigliera Baffi, (di Codogno ed una delle prime vittime politiche del coronavirus) è stata colei che ha chiesto l’istituzione della Commissione di inchiesta avendo sempre denunciato le manchevolezze della Giunta Fontana. Per regolamento la Presidenza di una commissione di inchiesta spetta alla opposizione. Il PD giustamente la rivendica. Ma mentre la rivendica scrive in anticipo le conclusioni condannando a priori la Giunta Fontana. Ma se c’è una commissione che deve indagare che senso ha emettere il verdetto prima? Il Presidente spetta alla opposizione ma in commissione la maggioranza è della Lega e quindi il Presidente deve avere i voti anche della Lega per essere eletto. La lega si rifiuta di votare il nome di un Partito che ha già emesso la condanna. E per sbloccare la situazione e varare la commissione vota per la Baffi (che sulla questione, pur facendo denunce pesanti aveva sempre mantenuto un aplomb istituzionale). Da qui apriti cielo!!! Strumentalizzazioni a gogò e da qui la richiesta di Rosato e dello stesso Renzi alla Baffi di dare le dimissioni, richiesta che la Baffi per ora sembra declinare (ed è anche comprensibile dopo le calunnie dette e scritte su questa giovane donna). Non c’è nessun rapporto con l’atteggiamento da tenere al Senato sulla Open Arms, i senatori di Italia viva se dopo aver letto le carte riterranno che non esiste il #fumo della #persecuzione nei confronti del truce padano voteranno per lo svolgimento del processo se verranno fuori elementi diversi si valuterà e ce li spiegheranno.

7) INFINE. Dove vuole andare Renzi? Per me è evidente vuole #sconfiggere il #populismo #sovranista e #contribuire con questo piccolo vascello (piccolo per ora poi vedremo) a portare l’Italia fuori dalla crisi che si preannuncia durissima, approfittando come paese delle nuove condizioni che ci sono in Europa dove finalmente la Austerità è stata messa da parte. Quello che non si capisce invece è dove vuole andare il PD, che balbetta, gioca di rimessa su cio’ che dice o fa Renzi, ai grandi proclami (aboliremo i decreti sicurezza!) di mesi fa non ha fatto seguire un atto che è un atto. Volete sconfiggere davvero Salvini? Presentate in Consiglio dei ministri un decreto per abolire i decreti sicurezza di Salvini e Italia Viva lo voterà. Perché Salvini lo si sconfigge con la politica non cavalcando le inchieste giudiziarie (che al contrario, come ha riconosciuto lo stesso Formigli, rischiano di dare al truce un palcoscenico mediatico straordinario)”

GIRANO SUI SOCIAL UNA SERIE DI DOMANDE FARLOCCHE FATTE CON LO STAMPINO DA TROLL DEL PD E DEI 5N STELLE, TUTTE UGUALI, A CUI PROVO A RISPONDERE CON QUESTI ARGOMENTI (IO USO ARGOMENTI VOI NON RISPONDETEMI CON SLOGAN). ultima modifica: da

