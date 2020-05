Il riferimento è in particolare al collega di governo Luigi Di Maio che aveva avanzato l’ipotesi di usare le risorse del recovery fund per tagliare l’Irap. ″È un bene che il tema dell’abbassamento delle tasse sia entrato nel dibattito politico. Mi spiace leggere alcune posizioni politiche contrarie” ma “se vogliamo imparare dalle crisi precedenti, è giunto il momento di fare uno scatto in avanti. Ed è evidente che gli aiuti Ue permetteranno all’Italia di sbloccare anche ulteriori risorse interne. Se non cogliamo ora l’occasione per modernizzare il Paese, non la coglieremo più. Servono riforme e una di queste, certamente, deve riguardare il fisco”, ha scritto oggi Di Maio su Fb.

“Dobbiamo fare i conti con la realtà – insiste Di Maio – e la realtà è questa: il coronavirus, dopo averci lasciato in eredità una crisi sanitaria che stiamo affrontando con grande senso civico, adesso ci sta mettendo davanti a un’emergenza economica senza precedenti. Ci sono aziende e imprenditori che stanno soffrendo. Ristoranti, bar, alberghi, negozi colpiti fortemente da questa crisi, lavoratori che rischiano il posto. Lavoratori che il posto, invece, lo hanno già perso. Possiamo stare qui a dire che tutto va bene, oppure – sottolinea il ministro degli Esteri – possiamo scegliere di affrontare la realtà, di analizzare i fatti e di guardare negli occhi queste persone. Se vogliamo imparare dalle crisi precedenti, è giunto il momento di fare uno scatto in avanti”.

Cosa fa fare il voler apparire sui media a tutti i costi senza sapere cosa dire, specialmente se la persona è un ministro! Se un ministro non sa che i Recovery Fund servono per gli investimenti e non per diminuire le tasse, cosa che tutte le persone che seguono la politica sanno, la minima cosa che potrebbe fare sarebbe quella di dimettersi per la sua ignoranza.

Uno che propone di tagliare le tasse agli italiani (non di rimodularle), usando i finanziamenti europei, cioè le tasse dei cittadini europei, proprio mentre i governi e i parlamenti dei sospettosi partners dell’Unione debbono decidere il si o il no al “Fondo next generation “ non dovrebbe fare il Ministro degli Esteri,ma nemmeno stare in politica.Di Maio, se avesse avuto un minimo di dignità, avrebbe dovuto dimettersi da tutte le cariche, non solo quella di Capo Politico del Movimento ed avrebbe dovuto chiedere scusa, anzitutto ai suoi elettori per averli traditi ( l’elenco dei tradimenti sarebbe troppo lungo in questa sede) ed a tutti gli italiani per l’assoluta incapacità dimostrata negli importanti molteplici incarichi istituzionali ricoperti e per la balla spaziale annunciata dal famoso balcone del Palazzo : “ABBIAMO ABOLITO LA POVERTA'”. Ed invece seguita a sproloquiare : ” ridurre le tasse con gli aiuti dell’Europa ” e poi ci lamentiamo delle prese di posizione nei confronti del nostro Paese da parte dei Partner Europei del Nord che dovrebbero aumentare le tasse ai loro cittadini per consentirci di ridurre le tasse nel nostro Paese.