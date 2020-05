Ciro Buonajuto è un avvocato, un amico, un bravo Sindaco, un compagno di partito. Ha combattuto la camorra e lottato per la legalità ed in questi mesi terribili ha affrontato con coraggio e grande sacrificio personale la gestione della pandemia nel suo Comune. Nelle scorse settimane Ciro aveva alzato il grido di allarme per la scarcerazione di pregiudicati legati a clan del suo territorio.

Oggi ad Ercolano il PD ha presentato insieme a Fratelli d’Italia una mozione di sfiducia. Perché? Leggendola, non se ne capisce il motivo.

Io provo sconcerto per loro e trovo paradossale che si tratti dello stesso partito che l’altro ieri ci accusava di filtrare con la destra. Ovviamente mando un grande abbraccio virtuale a Ciro: siamo tutti con te. Teresa Bellanova

PS: Ciro è un giovane sindaco in una terra dove luce e lutto si fanno la guerra. Ercolano. Dove l’ansia di riscatto, il profumo della libertà devono fare i conti con la puzza delle mafie, la rassegnazione. Puntate alla tempia.

Ciro in questi anni ha lavorato affinché una nuova primavera irrompesse nella sua comunità, che ama e che ha guidato con il cuore e con la testa.

In queste ultime settimane due gesti mi piace ricordare del mio amico, sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto.

Il primo, domenica 29 marzo. Decide di donare parte del suo stipendio alle famiglie bisognose della città messe in ginocchio dall’emergenza Coronavirus. Lo aveva già fatto in passato per garantire le borse di studio agli studenti meritevoli e indigenti.

Il secondo, martedì 12 maggio. Scrive, insieme al presidente della Fai Antiracket di Ercolano, una lettera al prefetto di Napoli, perché è preoccupato per la scarcerazione di diversi pezzi da 90 della criminalità organizzata che ha visto tornare in città. Il lutto che torna per soppiantare la luce.

La terza cosa non mi piace affatto ricordarla, ma lo devo fare: oggi il Pd e la destra di Ercolano hanno presentato una mozione per cacciarlo.

Non credo che occorra dire altro.

