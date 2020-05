Per chi come me è uno di quegli europeisti convinti, convinti sia della necessità della Unione da un parte , sia, dall’altra, di un suo radicale cambiamento, sono ore importanti e felici. Qualcosa si muove, e positivamente. Qualcosa sta cambiando radicalmente.

Sarebbe interessante che il livello della discussione acquisisse un tono non demagogico e consapevole.

Però leggo troppi post, sui social, che danno tutto per scontato e per già fatto.Allora vorrei, in attesa delle prossime discussioni puntuali, tratteggiare brevemente e alla buona il quadro in cui si lavora.

Il Recovery Plan è un fondo di 750 miliardi, di cui 500 a fondo perduto e 250 in prestito.

All’Italia vanno 172,7 miliardi, di cui 81,8 a fondo perduto e 90,9 a prestito.

Non è tutto definito, la proposta deve essere ancora approvata e, nelle discussioni, “anche le pulci avranno la tosse”.

Se tutto va come deve, i fondi non arriveranno prima del 2021.

Mettiamoci il cuore in pace.

Inoltre, non è vero che siano privi di condizioni.

Arriveranno in tranches e saranno legati ad obiettivi di programmazione e riforme.

Ogni paese nel suo piano nazionale ne indicherà la destinazione fino al 2024 e fisserà gli obiettivi da raggiungere.

Le verifiche rispetto alla loro destinazione d’uso saranno mensili, da parte dell’UE, pena la sospensione nell’erogazione delle tranches.

Ovvero, se gli Stati non rispettano le “priorità “ stabilite dall’Unione e non “implementano gli obiettivi” perdono i soldi di una rata.

L’EU deve trovare questi 750 miliardi, con nuove tasse e nuovo debito. Ovviamente. Tutto questo va verso una maggiore integrazione politica ed economica, che implica , per i paesi, il fatto di lasciare sul campo un po’ della sovranità fiscale.

Anche su questo ultimo aspetto, mi verrebbe da dire che ci muoviamo verso una vera integrazione, alla buon’ora.

Però un dubbio mi sorge: abbiamo davvero capito anche solo questi semplici passaggi? Che non sono gli unici, solo i più evidenti.

Li spieghiamo bene? Facciamo capire ai cittadini?

Mi auguro sia così, per davvero.

Per chi come me è uno di quegli europeisti convinti, convinti sia della necessità della Unione da un parte , sia, dall'altra, di un suo radicale cambiamento, sono ore importanti e felici.

