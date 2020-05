George Floyd, autopsia beffa: “Non ci sono elementi fisici che supportano una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento” La famiglia contesta l’esito e chiede un secondo esame.

E’ chiaro che Trump con questa pagliacciate del autopsia cerca di inasprire il conflitto e di presentarsi agli elettori americani come l’uomo forte, capace di riportare l’ordine in un paese dilaniato dalla pandemia, dalla disoccupazione, dai conflitti razziali e dalle crescenti diseguaglianze sociali. Essendo anche in preda ad impulsi imprevedibili, c’è anche da temere che perda del tutto il controllo della situazione e delle sue residue facoltà mentali.

Ma ditemi il presidente degli stati uniti che incita i peggiori istinti contro chi di colore e che reputa i suoi nemici voi come lo definiresti se no un pazzo incendiario. Va bene che per voi sovranisti è il vostro idolo per cui qualsiasi cosa faccia per voi e sempre buona nel video si vede un poliziotto che tiene una persona bloccato a terra e gli altri poliziotti non dicono nulla quanto sentono che questo signore si lamenta io vorrei vedere se la web camera che hanno in dotazione erano funzionante ho no perché se lo erano si dovrebbe vedere cosa e successo veramente oltre che nel filmato poi questo signore era stato ammanettato per cui non capisco perché era a terra vedremmo che cosa succederla ma io ci credo poco che questo poliziotto verrà condannato o se verità verà ha galla.

George Floyd, autopsia beffa: Mi sembra ovvio che l’autopsia condotta dalla Polizia non abbia molto valore. In ogni caso, anche se la morte fosse dovuta ad altre cause relative a patologie pregresse, mi pare altrettanto ovvio che pressare, immotivatamente, un ginocchio sul collo di una persona stesa a terra per 9 minuti sia un procedmento grave, teso volontariamente a far male. Perchè non lo hanno ammanettato e via? Erano diversi poliziotti, non uno solo. Come per il nostro Cucchi, cercano di insabbiare, mascherare, depistare, salvare la faccia di uno Stato che dovrebbe prottegerti ma invece ti uccide.

Negli Stati Uniti la cosa assume contorni enormi, razziali, e anche sociali, troppa violenza per troppi anni. Il video estremamente chiaro per tutti, virale, cristallino nella sua brutalità, palesa la distruzione dello stato di diritto, e l’impunità del forte sul debole, e allora questa impunità se la prende pure il cittadino vessato e lo rivendica con forza nelle proteste violente di questi giorni.

George Floyd, autopsia beffa: Rimane il fatto che il grido soffocato della morente vittima, che implora pietisticamente di mollare la percussione del ginocchio sul collo determinante il soffocamento, è ancora lì che ci interroga tutti sul grado di civiltà della Polizia americana. A meno che non ci piaccia il sadismo della violenza…. La Giustizia per me è un’altra cosa.Quando in America iniziano a rispettare i diritti dell’uomo ? Basta violenza contro i civili che protestano civilmente contro l’ingiustizia. ultima modifica: da

