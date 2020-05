Secondo i politici del PD e’ un buon ministro! Si parla di Di Maio! Ma mi chiedo bisogna ancora stare dietro ai politici o usare il buon senso e mandarli a casa con un biglietto di sola andata?

Perfetto questa. La trasformazione voluta da D’Alema del Partito democratico in un corollario dei Cinque stelle ormai è irreversibile, avendo rinunciato fin dal primo giorno a esercitare una qualche forma di egemonia culturale sui grillini, come aveva invece fatto con abilità Salvini, il quale a questo punto può vantarsi di esserci riuscito, sia pure di sponda, anche col Pd.

Ok per questa gente.In fondo la politica, non è trasformismo senza principi, ma duttilità rispetto alle condizioni date, per un fine preciso e condiviso! Massimo D’Alema è stato il regista dell’ammucchiata antiriformista ed il nemico principale di Renzi e del PD di cui era segretario oltre che P.d.C., ciò non si può dimenticare, ma nemmeno diventare preclusione assoluta ed eterna, la Politica “P” maiuscola (se un partito non ha la forza di governare da solo) è giocoforza costruire alleanze con altre forze politiche per portare avanti l’interesse nazionale ed Europeo, per farlo occorre la ragione ed il confronto non con le viscere e l’odio, esso deve diventare: prudenza memoria e circospezione: una pax armata in cui non vi è spazio per l’odio ma solo per la prudenza che è condizione della convergenza: conosci la divergenza per proporre una possibile mediazione.

O si può essere opposizione, responsabile che pungolando influenza il passo e la direzione di marcia.

Questo è non una scelta ma eventualmente una fase: perché i riformisti non hanno una cultura che si esprime nell’essere all’opposizione le loro potenzialità si esprimono nel riformare, cosa che si fa essendo il/al Governo.

Personalmente D’Alema non è né stupido né impreparato, non mi fido di lui, ma gli interlocutori in politica si verificano, in politica come nel poker per vincere, se si hanno buone carte in mano e le si ritiene le migliori occorre andare “a Vedere”.

Certo personalmente ritengo meglio avere un interlocutore razionale i cui interessi sono chiari e coerenti con il progetto di alleanza, rispetto a schegge impazzite imprevedibili che possono accettare subendo qualsiasi cosa, rimettendo in discussione subito dopo quanto deciso.

Italia Viva secondo me ha rilevanti potenzialità, per cui non provo nessun timore reverenziale verso D’Alema, direi, che se questa fosse l’alternativa, preferirei come interlocutore/competitor lui rispetto a Bersani. Se proprio riterrete di dovermi fucilare: mirate a cuore risparmiate il volto!

Secondo i politici del PD e' un buon ministro!

