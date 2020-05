“Inaccettabili frasi dei pm” contro Salvini

Mattarella sconcertato per la “degenerazione del sistema correntizio e l’inammissibile commistione fra politici e magistrati”. “Rispetto e credibilità incrinati. Riformare il Csm, ma spetta al Parlamento”

“Il Presidente della Repubblica si muove – e deve muoversi – nell’ambito dei compiti e secondo le regole previste dalla Costituzione e dalla legge e non può sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura in base a una propria valutazione discrezionale”. Lo si legge della Presidenza della Repubblica.

Parole, queste, che arrivano dopo che sono state pubblicate alcune chat di Palamara in cui si attaccava Matteo Salvini per la vicenda Diciotti.

Sconcerto e riprovazione da parte di Sergio Mattarella per l’inammissibile commissione tra politici e magistrati per lo scandalo che coinvolge la magistratura. Una nota del Quirinale spiega: “In riferimento alle vicende inerenti al mondo giudiziario, assunte in questi giorni a tema di contesa politica, il Presidente della Repubblica ha già espresso a suo tempo, con fermezza, nella sede propria – il Consiglio Superiore della Magistratura – il grave sconcerto e la riprovazione per quanto emerso, non appena è apparsa in tutta la sua evidenza la degenerazione del sistema correntizio e l’inammissibile commistione fra politici e magistrati”.

Quanto alla riforma, che dovrebbe andare in cdm la prossima settimana, il capo dello Stato dice: “Se i partiti politici e i gruppi parlamentari sono favorevoli a un Consiglio Superiore della Magistratura formato in base a criteri nuovi e diversi, è necessario che predispongano e approvino in Parlamento una legge che lo preveda: questo compito non è affidato dalla Costituzione al Presidente della Repubblica ma al Governo e al Parlamento.

OK: È un diesel di vecchia generazione. Ha bisogno di molto tempo per avviarsi. . Ha bisogno di molto tempo per avviarsi. Perché ! Mattarella è uno che pondera ogni parola che dice, e pondera anche i tempi; se ci fa caso, quando viene sollecitato su temi delicati, come in questo caso da Salvini, risponde sempre, ma non a stretto giro di posta, credo anche per far capire che non si tira indietro di fronte ai problemi che lo investono, ma non si fa tirare per la giacchetta da nessuno.

Per me, onestamente, avrebbe dovuto mandarli tutti a casa, perché come al solito riusciranno a nascondere la polvere sotto il tappeto e tutto tornerà come prima. Posso almeno sperare che se non ci saranno sanzioni serie lui si faccia sentire ma ne dubito fortemente perché a loro conviene che la magistratura rimanga il braccio armato della sinistra!

Certo che la riforma del CSM spetta al Parlamento; ma le azioni disciplinari contro magistrati che hanno infranto il principio costituzionale della separazione dei poteri, nonché’ il più elementare codice deontologico, spetta al CSM. Ermini e’ ridicolo quando dice di aver già riformato il CSM: dove soni i procedimenti disciplinari?

Ed il PD cosa dice? Zingaretti non si vergogna nemmeno un po’? Cambiare tutto per non cambiare niente (cit.). Ti pare che un partito legato a filo doppio con una parte dei magistrati possa riformare una situazione che gli fa comodo?!?

Mattarella “Se i partiti politici e i gruppi parlamentari sono favorevoli a un Consiglio Superiore della Magistratura formato in base a criteri nuovi e diversi, è necessario che predispongano e approvino in Parlamento una legge che lo preveda” e secondo lei il Cancro PD che ha mani in tutte le istituzioni farebbe una riforma???? caro Mattarella Il pd+leu+5*tutti di corrente Sinistra Hanno liberato + di 400 mafiosi e lei non ha mosso un capello perché???

Tanto tuonò che piovve! Comunque sono contenta che il nostro Presidente abbia espresso perplessità sulla situazione! Speriamo che il Parlamento faccia una vera riforma e non il solito rimescolamento di carte ultima modifica: da

