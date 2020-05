LE IDEE di Carlo Bonomi nuovo Presidente della Confindustria dice: vedo la classe politica ( non il governo), molto concentrata sull’emergenza ma con zero visione e zero strategia su dove dobbiamo andare. Questo mi preoccupa molto. il Presidente Bonomi nel corso di un incontro organizzato dalla Fondazione Fiera Milano dice. “Ci sono dei nodi fondamentali che dobbiamo affrontare oggi. Penso all’automotive, al fisco, che deve essere una leva di competitività e non solo come strumento per il gettito, e il lavoro. Penso anche alle infrastrutture e le grandi opere e il mondo dell’acciaio”.Vedo una politica ha concluso, che ha delle posizioni diverse anche all’interno degli stessi partiti e quindi diventa tutto difficile e complicato. Abbiamo, quindi, una serie di questioni da affrontare scevri dagli interessi di parte o dividendi elettorali…….credo che il Presidente Bonomi voglia dire in modo sintetico che dopo il superamento della Pandemia ci sarà un mondo de Lavoro diverso…. con una prima fase di riconversione che produrrà perdite di posti di lavoro ed una seconda fase d’investimenti nei nuovi settori più avanzati per recuperare l’occupazione,ma aggiunge che i Partiti non sono pronti ad affrontare questa fase Divisi su tutto anche quelli che hanno dato vita alla Maggioranza che governa.

Carlo Bonomi, Confindustria: “Sono venticinque anni che il nostro Paese perde produttività, allontanandosi sempre di più dai concorrenti”. Cioè ci avete fracassato la minchia che per competere bisognava abbassare il costo del lavoro, i diritti, lo avete mercificato, precarizzato, parcellizzato, in pratica le vostre aziende hanno scelto di competere nella fascia bassa e dequalificata dell’economia (ovviamente al netto di eccellenze che ci sono ma che non segnano la direzione) e di comprimere il costo del lavoro per fare utili, e mo’ mi venite a dire che per cambiare dovremmo usare ancora le vostre stesse ricette di prima e che il problema sarebbero gli stipendi, i diritti e le ferie di chi lavora? Cambiate mestiere!

OK IL GOVERNO NON HA IDEE SUL DA FARSI MA SI PUÒ CAMBIARLO E FARE GOVERNARE CHI LE IDEE LE TIENE. MA PURE VOI DATEVI UNA MOSSA BASTA PRENDERE I SOLDI DAL POPOLO,PER AUMENTARVI I DIVIDENDI.E PORTARE I DENE NEI PARADISI FISCALI. NON E COSI! LO SO CHE SIETE INDISPENSABILI,MA PER QUESTO NON POTETE RICATTARE CONTINUAMENTE DA TRENTANNI CHI GOVERNA. DIMOSTRATE CHE AVETE LE PALLE COME I VOSTRI PADRI NEL DOPO GUERRA. E SE C’E BISOGNO DI SBUROCRATIZZAZIONE APPOGGIATE CHI IN POLITICA HA LE IDEE PER FARLO,MA SENZA RICATTI. CIAO BONOMI.

