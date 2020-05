“Credo che ci sia ben poco da aggiungere, se non che rappresenti un’enorme vergogna per gli Stati Uniti. Un presidente come Donald Trump ha fatto crollare la credibilità dell’intero paese”. Applausi.

“Ipertensione” sarebbe la causa ufficiale del decesso di George Floyd secondo i primi dati dell’autopsia. 9 minuti di strangolamento col ginocchio, quindi, non avrebbero avuto alcun minimo effetto.

Non prendiamoci in giro, per favore.

Questo caso ricorda sempre più quello del nostro Stefano Cucchi.

Questo caso necessita giustizia, veloce e certa. Non vendetta, per carità, ma Giustizia.E il referto dell’autopsia non ci si avvicina nemmeno di un millimetro.#GeorgeFloyd.

Se non si segue con un minimo di assiduità ciò che accade in USA, è difficile cogliere come queste proteste sono andate maturando, e perché anziché placarsi si stanno adesso diffondendo in tutto il paese.

Un paio di settimane fa in Florida è stato ucciso a sangue freddo a pistolettate un nero (della Georgia) che faceva jogging. Motivo? Chi gli ha sparato riteneva che po-tessere essere un ladro che studiava il vicinato per poi rubare in qualche casa.

E’ stata una vera e propria esecuzione organizzata, con padre e figlio a dargli la caccia e poi sparare più un loro conoscente a “girare il video” di questa spedizione.

Il video ha iniziato a circolare, sono iniziate a montare polemiche. Ci sono voluti giorni perché i colpevoli venissero arrestati (cioè che si capisse che era tutto premeditato), e ancora più giorni perché venisse arrestato anche chi aveva partecipato alla caccia all’uomo in veste di documentarista, riprendendo tutto.

Cerca “Ahmuaud Arbery” e troverai dettagli.

Altro episodio, recente a New York… Donna bianca che gira col cane a Central Park e chiama la polizia causa individuo (nero ovviamente) a suo dire molto sospetto: stava semplicemente facendo bird watching.

Anche qui il tutto viene filmato, con grande eco e polemiche. Basta dire che l’intero episodio è risultato talmente rivoltante che il datore di lavoro della donna ha deciso di licenziarla.

Cerca: Christian Cooper central park

La stampa italiana (anche Huffington) ha dato notizia del commento di Obama alle recenti proteste in cui esplicitamente menzionava “jogging down the street, or just watching birds in a park.”

Ecco, adesso sai perché Obama ha fatto quell’accenno: questi due specifici episodi, insieme ad altro, fanno certamente parte del “clima” che ha portato fin qua.

Frattanto, dopo aver passato lo scorso week-end a giocare a golf, Trump una volta tornato a Washington, tra una bufala e l’altra, ha pensato bene di ritwittare un video in cui si proclamava che “l’unico democratico buono è un democratico morto”. Ale’… tanto per rendere il clima più gioviale, no?

Cerca: trump democrat dead democrat

Di come sia morto George Floyd avrai certamente letto dettagli, quello che invece probabilmente non sai è che l’espressione usata da Trump in un tweet successivo (when the looting start, the shooting start) non solo non indica affatto l’invio della guardia nazionale a dissuadere, bensì a “sparare” (come si dichiarasse aperto il tiro a bersaglio), ma peggio che mai è un ben noto slogan poliziesco/razzista dal capo della polizia di Miami negli anni ’60 (repressione rivolte nere).

Cerca: walter hedley shooting

Troverai tutti i dettagli sull’origine di quella frase, magari anche con foto di quelle repressioni poliziesche/razziste.

Ci sarebbe altro, ma spero che già quanto sopra basti a rendere meglio il “quadro” per cui le proteste da Minneapolis sono rapidamente dilagate.

Trump sta letteralmente soffiando sul fuoco per motivi che mi auguro ti appaiano ovvi.

Ma questi motivi lascio che sia tu a individuarli (se li intravedi), e preferisco chiudere qui, dopo essermi limitata ad aggiungere gli elementi fattuali minimi necessari a cogliere il quadro.

“Credo che ci sia ben poco da aggiungere, se non che rappresenti un’enorme vergogna per gli Stati Uniti. Un presidente come Donald Trump ha fatto crollare la credibilità dell’intero paese”. Applausi. ultima modifica: da

