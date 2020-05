Dai, diciamolo, lo si può dire. Molti, quasi tutti, hanno preso un abbaglio gigantesco nella valutazione del virus. Ci sta.

Meno comprensibile è stata la tracotanza, venduta come competenza scientifica, in virtù della quale questi innumerevoli erranti, appellavano i pochi che fin dal principio osavano esprimere ragionevoli dubbi sull’intera vicenda, con termini atti a squalificare preventivamente le critiche degli interlocutori: quali, ad esempio, negazioni sta o complotti sta.

Del tutto irragionevole e persino grottesca, di fronte all’evidenza del fallimento delle loro catastrofiche previsioni, è invece l’incapacità di questi improvvisati giudizi supremi, di questi scienziati per caso, di chiedere scusa, di dire: ho sbagliato, “tappato”.

Li vedi ancora oggi a difendere le loro tesi contro ogni evidenza scientifica empirica. A tenere in vita artificialmente i pronostici da fine del mondo. Li senti arrampicarsi sugli specchi sulla falsa riga della loro saccenza iniziale, dalla quale non sembrano capaci di congedarsi. Spostano sempre in un tempo prossimo la conferma del loro malaugurio. Fanno il tifo per la seconda ondata, sperando forse che con quella si possa arrivare alle cifre stratosferiche di morti che alcuni modelli avevano diagnosticato gettandoli nel panico più totale. Come scienziati fanno pena, ma come scalatori di specchi non sono niente male. Hanno un futuro.

Però il rumore delle unghie si sente e rischiano tanto. Già, perché le loro sparate scientifiche erano evidentemente intrise di panico e superstizione, nella migliore delle ipotesi e arrampicarsi sugli specchi può essere molto pericoloso.

Gli specchi possono rompersi con facilità.

A quel punto, dovrebbero saperlo, secondo i dettami della loro scienza, patiranno sette anni di disgrazia. Una disgrazia che stavolta però sarà tutta per loro.

Con buona pace della propensione finora dimostrata a volerla tirare agli altri.

