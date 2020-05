Due parole ancora sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Premetto che la responsabilità politica è veramente eclatante a tutti i livelli: nazionale, regionale, locale. Nessuno ha fatto nulla di ciò che era lecito aspettarsi: nessuno, da Mattarella in giù, il quale non ha detto una parola durante la fase più cruenta dell’epidemia. Nessuno ha portato aiuti, nè il governo centrale nè le altre regioni. Solo dopo un mese sono giunti i volontari (russi, cubani, etc) nessun ministro si è visto (Boccia veniva in aeroporto con qualche aiuto medico nella seconda fase, faceva qualche dichiarazione a favore di tv e ripartiva immediatamente) e neppure Conte, totalmente latitante per giorni e giorni. I parlamentari bergamaschi rintanati chissà dove non hanno assunto uno straccio di iniziativa, non hanno fatto neppure un misero appello al governo e al quirinale…. nulla di nulla. La rappresentanza politica è stata un disastro assoluto. La regione, poi, ha attuato politiche criminali rivelandoci come la Lega e la destra (sono al governo regionale da 20 anni) hanno ridotto la Lombardia; una banda di ignoranti incompetenti dediti a favorire i loro padroni, cioè quegli industriali che tanto hanno brigato, riuscendo nell’intento criminoso, di evitare il blocco delle attività produttive. Detto questo, giuridicamente, di chi è la responsabilità della mancata istituzione della ormai famosa zona rossa? proviamo a mettere in fila le norme, che sono fondamentalmente racchiuse in tre provvedimenti: l’art. 117 costituzione, il DLGS 1/2018, la legge del 1978 sull’istituzione del ssn. L’art. 117 come riformato nel 2001 crea un grande pasticcio: dichiara, per quanto qui ci interessa, che la competenza in materia di profilassi internazionale è unicamente dello stato. La tutela della salute è invece di pertinenza d entrambi,(stato e regione, legislazione concorrente). Legislazione concorrente cosa vuol dire? rozzamente possiamo riassumerla così: legifera la regione ma nel quadro di principi generali delineati dallo stato centrale. Prima domanda: la zona rossa attiene alla profilassi internazionale? Sarebbe dunque di competenza statale? Risponderei di no a questa domanda. Pur trattandosi di pandemia il focolaio era prettamente interno al territorio, non si trattava di chiusura di frontiere o di adozione di provvedimenti di salvaguardia per gli italiani all’estero o per gli stranieri in Italia. Trattavasi dunque di tutela della salute, cioè di legislazione concorrente. Occorre però affrontare il tema del decreto con il quale, dal primo febbraio l’Italia era in situazione di emergenza sanitaria. In tale decreto si stabiliva che per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 25 comma 2 lettere A e B del DLGS 1/2018 si provvedeva con (attenzione) “ordinanze del capo della protezione civile ritenuta la situazione di emergenza, per intensità ed estensione non fronteggiabile con i mezzi ordinari”. Che cos’è il DLGS 1/2018? è l’assurdo decreto legislativo sul funzionamento della protezione civile, un coacervo di competenze che si incrociano incestuosamente mettendo al mondo norme difficilmente intelleggibili. Comunque (l’esame del dlgs porterebbe via pagine e pagine) al richiamato art 25 si afferma che si provvede a far fronte all’emergenza mediante ” ordinanze di protezione civile in deroga ad ogni disposizione vigente nei limiti e con le modalità indicate nella dichiarazione dello stato di emergenza”. Il DLGS crea un groviglio di competenze (in materia di protezione civile, che dovrebbe essere semplificata al massimo per ovvie ragioni) tra capo protezione civile, governo, regioni, sindaci e…prefetti. E si, nessuno si occupa delle reponsabilità del prefetto individuate dall’art. 9 del decreto. Inoltre l’ormai celebre legge del 78 (quella che capra Gallera ha dichiarato di non conoscere) attribuisce alla regione la possibilità di intervento a mezzo di ordinanze contingibili e urgenti. Si risponde spesso: la Regione non poteva in quanto non disponeva delle forze di polizia. Falso, perchè in materia di protezione civile anche i regionali possono disporre dei volontari, dei VVFF e delle forze di polizia. In sintesi: la competenza principale e fondamentale era dello stato o meglio del capo della protezione civile ai sensi dell’art. 25 DLGS 1/2018 (…”con ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente…”) ma la regione (anche prefetto e sindaci) potevano intervenire con ordinanze contingibili e urgenti, come del resto hanno fatto in svariate materie connesse (mascherine, attività commerciali etc) e come hanno fatto in altre regioni. Stato e Regione hanno dimostrato nella migliore delle ipotesi incapacità e più ragionevolmente incapacità mista a volontà di non risultare sgraditi a confindustria. Seimila persone nelle urne cinerarie “ringraziano” la banda romana e quella milanese.

