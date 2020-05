Giusto per essere chiari ed esaustivi.

Finalmente dal 3 giugno liberi tutti, con la speranza che sia per sempre. Nel frattempo, ricordiamoci che in giro bisogna tenere la distanza di 1 metro. Se vai a messa 1,5 metri; se vai al ristorante 2 metri; in pizzeria 2,5; in trattoria 2,80; se vai al mare 4 metri; se fai il bagno 3 metri; se ti asciughi 8 metri. Se vai in gelateria 1 metro; se prendi un cono 2 gusti, 2 metri; 3 gusti in offerta 2,5 metri; se vai al parco 3 metri dagli altri genitori ma 1 metro dai bambini. Se sei lombardo stai a 2 metri; se incontri un lombardo in Lombardia e non sei lombardo, stai a 10 metri. Se incontri un lombardo fuori dalla Lombardia… sparagli ! Se sei lombardo o sei positivo e hai l’app immuni sarai avvisato quando staranno per spararti. Se hai la mascherina da 0,50 (+iva), fai un salto, se l’hai di stoffa fanne un altro, se hai la febbre fai una giravolta, se hai la tosse falla un’altra volta, poi guarda in su, guarda in giù e contagia chi vuoi tu .Queste saranno le linee guida.

