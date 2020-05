Il virus è un trucco. CHE BRUTTO MONDO SI VEDE AL ORIZZONTE. SERVE REAGIRE E PRENDERE PROVVEDIMENTI SERI E DEMOCRATICI.PER IL BENE DE FUTURO,IL NOSTRO E AGLI SPICCIOLI OK (ALMENO IL MIO). MA SPECIALMENTE PER I NOSTRI RAGAZZI

Niente da dire circa la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero in pubblico – anche di questi tempi. In alcune zone si sono mantenute le precauzioni per sé e gli altri indossando le mascherine altrove no. Sono state identificate una 70ina di persone e a Milano i sindaco li ha denunciato (o si è costituito parte civile non ho ben capito).

Niente di nuovo rispetto al prima e forse niente di nuovo rispetto all’oggi: non si capisce perché questi di oggi abbiano manifestato.

Cioè non si capisce come “fascisti” possano scendere in piazza gridando libertà libertà, capitanati da ex militari e gente di Casa Pound, denunciando il virus come un trucco per creare uno stato di polizia.

Va bene che da un po’ di tempo chi ci capisce qualcosa è bravo, ma se qui c’è qualcuno che ha interpretazioni, anche fortemente dietrologiche, è il benvenuto perché francamente che sia tutto come ai tempi degli “indignati” o del “popolo viola” (che oggi pare essere arancione) – che ci ha regalato il M5S mi parrebbe veramente un po’ troppo.

Va bene che l’Italia è alla canna del gas culturalmente e politicamente parlando ma una volta passi, due…

A meno che, possibilissimo, oggi non ci fosse niente da dire e quindi, come spesso accade, si ingigantiscono le stronzate di quattro coglioni – tutti maschi tanto per cambiare.

