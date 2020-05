Mamma orsa Franceschini e papà orso Crimi!

C’è infondo un profondo collante che lega M5S e PD, due forze politiche camaleontiche che hanno un’analoga determinazione: preservarsi dall’implosione, avendo smarrito la propria la propria carica identitaria, nel tentativo di inseguire spezzoni di elettorato assumendone e facendo proprie le loro istanze, senza preoccuparsi che tale tattica generasse un’incoerenza, che teneva più a scontentare tutti, che guadagnare nuovi consensi.

E’ sicuramente un modo di fare politica (sia pure di basso profilo) per un verso anche pragmatico ( di un pragmatismo atipico e dicotomico, che si basa non sui fatti ma su idee confuse e contradditorie) in effetti il solo suo elemento pragmatico , se non si riesce a proporre una propria idea e visione di come risolvere i problemi, l’alternativa è diventare collettore di una cloaca politica basata su pseudo idee, nate dal mugugno figlio della visceralità: il populismo.

Tale scelta, nel breve periodo, può apparire pagare, rendendo la caduta non verticale ma una curva in discesa meno traumatica, in effetti la politica dalla sua nascita è il prodotto di una contraddizione tra l’interesse generale e quelli di coloro che ottengono il pubblico mandato per perseguirlo, questi delegati, sono contemporaneamente servitori e dirigenti di tale processo.

È la strategia e la visione, nei periodi in cui la visione strategica ha difficoltà a fare presa sui cittadini, che sbagliando, pensano che avendo scelti dei propri rappresentanti possano disinteressarsi della politica, mantenendosi connessi ad essa solo attraverso ai messaggi della propaganda.

Ciò porta ad una situazione in cui due forze politiche antitetiche tra loro come il bianco ed il nero si riconoscano entrambe in simili sfumature di grigio.

La sortita di Franceschini è la presa d’atto di tale situazione e l’affronta dal punto di vista deli dirigenti codini, che non servono i cittadini, ma li strumentalizzano, per i fini personali di chi non vuole rinunciare ai privilegi personali insiti nell’esercizio del potere.

In fondo due partiti in crisi (è già successo) fondendosi tentano un restyling d’immagine e d insieme possono mantenere una massa critica determinante e quindi mantenere il proprio status: sono come gli orsi in primavera, estate ed inizio autunno, devono nutrirsi più possibile, accumulando molto grasso per superare dormento il periodo invernale.

Che importa loro se l’economia del pianeta va a rotoli, se l’Europa non farà i salti di qualità necessari, noi siamo l’Italia, siamo un vaso importate ma tra i più fragili, che ce ne frega, ci dicono che: “possiamo fare da soli”, ma noi sappiamo che non sarà così!

In ogni caso non abbandoneremo i cittadini, anche se non condivideranno la nostra visione della realtà e del futuro prossimo, perché come loro, di fronte all’inverno a proteggerci non avremo strati di grasso.

Amici elettori che avere delegato, agli orsi la vostra sorte e quella delle vostre famiglie, riflettete prima che sia troppo tardi!

Mamma orsa Franceschini e papà orso Crimi! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo