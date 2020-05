No! Non c’è alcuna Sorpresa, nè Tristezza nella constatazione delle ultime nuove che coinvolgono direttamente il Partito Democratico, Zingaretti, l’ex ministro Orlando, il membro PD nel CSM Legnini, il caso Consip con le prove false per coinvolgere attraverso il padre Tiziano l’allora Presidente del Consiglio e segretario del PD Matteo Renzi, ecc. ecc. È solo manifestazione esplicita della Conservazione dello Status Quo ad ogni costo. Perché solo lo Status Quo permette di concepire la politica come teatrino, come ammuina, come la difesa ad oltranza degli interessi personali e delle consorterie di interesse di cui si difendono gli interessi. Naturalmente in palese contraddizione con i grandi principi che si afferma di voler difendere e sostenere. Questo naturalmente vale per tutti i partiti, ma è inaccettabile che tale consuetudine venga praticata da un partito che si dice democratico e che vorrebbe difendere gli interessi dei meno abbienti e di coloro che debbono essere protetti per favorire la nascita di una società più giusta. Ma È proprio questo il motivo della avversione totale nei confronti di Matteo Renzi; perché il fiorentino ha dimostrato nei suoi 1.000 giorni di non concepire la politica come ammuina e teatrino, ma come lo strumento per cambiare in profondità le istituzioni della nazione Italia, per renderla razionale, laica, liberale, funzionale, equa, riformista; ed è esattamente quello che tutte le consorterie di interesse non vogliono.

