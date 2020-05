Voglio vedere….. Per quanto tempo questi non si rassegneranno che siamo un Paese Democratico! Mettetevelo in testa…… Come diceva Toto’…….. Arrangiatevi!

“Il virus è un trucco” In 200 in piazza a Roma contro il governo. Gilet arancioni a Milano.

La protesta è stata organizzata da un gruppo nato sui social chiamato “Marcia su Roma”. Presente anche Casapound. A Milano e Bologna raduno dei gilet arancioni. Sala: “Ho chiesto al prefetto di denunciare gli organizzatori”

Anche il saluto romano, temeva non si comprendesse il suo pensiero…”VOGLIO POSSO COMANDO” anche al VIRUS. Con questa strana gente anche pericolosa a livello sanitario, il governo deve essere più autorevole, molto più autorevole,altrimenti si perde fiducia nel governo, e non è giusto per la maggioranza degli italiani che si sono comportati con rigore e sacrificio e continuano a rispettare le regole, e per poche centinaia di imbecilli rischiamo dei nuovi contagi!!!

Ritorno agli anni “difficili” con la strategia della tensione tanto cara alla Destra fascistoide ?!? Dai resoconti da alcune piazze sembra di SI. Abbiamo di fronte un periodo economicamente difficile e la Destra sovversiva ha sempre colto questi momenti per sobillare, facendo leva sui disperati e sui tontoloni di natura violenta. Che si stronchi subito con la massima energia questi primi rigurguiti di sovversione perché domani le cose potrebbero degenerare davvero con quelle forze borderline nell’arco costituzionale che potrebbero cavalcarne gli estremismi violenti.

VOGLIAMO PARLARE DI QUANTI PAGLIACCI erano questi presunti gilet arancioni capitanati da un pifferaio magico in tutte le città? Si parla di 100 , o 200 persone in piazza o dove addirittura qualche decina di dimostranti. Ci rendiamo conto che facendo la somma di tutte le piazze non si arriva nemmeno a 2000 persone che mettono in pericolo la vita di milioni di italianj? Questi signori dovrebbero andare dai parenti dei morti per Coronavirus, che non hanno potuto nemmeno fare un funerale e spesso hanno avuto un’urna con le ceneri dentro, e dire che il virus e’ stata un’invenzione. O andarlo a dire in faccia ai medici o agli infermieri che per tre mesi hanno visto la morte in faccia ogni giorno. Gentaglia, loro e chi da loro ragione o li giustifica in qualsiasi modo…

TANTO TUONO’ CHE PIOVVE !! Era da aspettarselo e mi meravigliavo che non fosse ancora accaduto. i leoni della tastiera hanno continuato a batterla fino a creare il “risveglio delle coscienze” come qualcuno può definirle. il mezzo della diffusione dei pensieri è nelle mani di tutti anche delle mie naturalmente e il dramma è che è giunto il momento che “anche gli idioti si sono messi a pensare” come ho letto da qualche parte. E proprio questi hanno diritto a dire la loro. Einstein disse che due cose sono infinite : l’universo e la stupidità umana, ma per l’universo aveva qualche dubbio. Regoliamoci nel dare a tutti il diritto di esserlo perché se una cosa è stupida anche la dicono due milioni di persone questa resta sempre stupida.

Voglio vedere….. Per quanto tempo questi non si rassegneranno che siamo un Paese Democratico! Mettetevelo in testa…… Come diceva Toto’…….. Arrangiatevi! ultima modifica: da

