IL GRIDO DI DOLORE DI TORINO Gli errori di Chiara Appendino.

Era gennaio del 1859 quando il Conte di Cavour scrisse per il suo Re Vittorio Emanuele II il famoso discorso dove questi si dichiarava “non insensibile al grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva verso di noi!” (apprendo da Wikipedia, oh, basta là! che la frase fu aggiunta su suggerimento nientemeno che di Napoleone III, al quale l’accorto, molto accorto, Conte fece leggere il discorso prima che il Re lo pronunciasse; questo dettaglio non ce lo dissero ai tempi del Liceo, ma non ho motivo di dubitarne).

Oggi, a oltre 160 anni di distanza, “il grido di dolore” parte da Torino e va in senso opposto, verso “tante parti d’Italia”, nella speranza che sia ascoltato e ritrasmesso, amplificato, registrato, da un popolo distratto da tanti altri problemi, ma che sempre su un Conte fa affidamento. Un altro, però.

Cosa abbiamo da gridare qui in Sabaudia? Cosa lamentiamo? Cosa ci angustia le notti (ma anche i giorni)?

La Regione è ancora tutta sballottata dal virus, segue purtroppo la sorte della vicina Lombardia, che non s’è rivelata un modello vincente, anzi è stata un disastro con il duo Fontana-Gallera. La differenza è che almeno della Lombardia si parla tanto (Milan l’è on gran Milan), mentre qui a Occidente la proverbiale discrezione sabauda rischia di far passare sotto silenzio le angosce e le ambasce dell’altrettanto operoso popolo piemontese, ed in particolare torinese: insomma, esageroma nen!

Torino, città nella quale mi onoro di vivere da ormai 50 anni (come passa il tempo…!) sta vivendo un incubo: lo vive con dignità, senza scenate né sceneggiate (appunto: esageroma nen!), ma vi assicuro che incide, incide nella carne, nell’orgoglio, nel morale dei nativi, degli importati come me, ora anche degli immigrati.

Quattro anni fa, per una serie di motivi sui quali non starò ad annoiarvi ma su cui a lungo si è riflettuto, una disgraziata combinazione di eventi (non ho scritto “sfortunata”, perché in politica la fortuna è sempre relativa…) ha abbattuto una classe dirigente che aveva portato fasti e notorietà internazionale alla prima Capitale (dalle Olimpiadi 2006 al Museo Egizio ristrutturato, dalla metropolitana lungamente attesa alla realizzazione di un ardito Piano Regolatore nato vent’anni prima, dal Politecnico alle grandi aziende dell’auto e dell’aerospazio, dal Teatro Regio alla Cupola del Guarini) per affidare tutto il potere alla giovane outsider Chiara Appendino, punta di diamante (almeno secondo loro) di un Movimento 5 Stelle allora in grande ascesa.

“L’alternativa è Chiara”, gridava lo slogan della campagna elettorale dalle fiancate gialle dei tram e degli autobus. Alternativa a che? Ad un sistema di potere che molti vedevano invecchiato e spento, richiuso su sé stesso. Alla serie storica di ottimi Sindaci (Castellani, Chiamparino, Fassino) venivano attribuite colpe spesso non ben chiare (nessuno, nemmeno l’opposizione, poteva dire che la città fosse stata male amministrata). Certo, dopo ventitré anni (1993-2016) motivi di scontento sicuramente non mancavano, e così, un po’ per noia, un po’ per chissà che, al secondo turno un’inedita alleanza di fatto tra cinquestelle, centro destra e generici scontenti di sinistra-sinistra (che non mancano mai!) metteva in minoranza l’uscente Fassino, che a quel punto usciva davvero di scena.

(Non voglio qui fare un’analisi dettagliata dei mille motivi che hanno portato alla sconfitta, sul ruolo dell’informazione e dell’alta borghesia, per brevità do per scontato che evidentemente qualche motivo c’era, e la risultante è stata Chiara).

L’elezione suscitò sgomento in molti, quorum ego, ma anche tante brillanti aspettative in un elettorato convinto di avere finalmente rinnovato il “vecchio” sistema di potere cittadino. Appendino (32 anni, bocconiana, ottima famiglia) per qualche tempo risultò persino essere il Sindaco più amato d’Italia (qualsiasi cosa questo possa significare).

L’illusione però è durata poco: già da subito la composizione della classe dirigente suscitava preoccupazioni e perplessità tra portavoce, capi di gabinetto, consulenti vari a rotazione, poi incidenti a catena, alcuni anche molto gravi (Piazza San Carlo, con due morti), problemi con il Salone del Libro, la perdita del Salone dell’Auto, la sconsiderata e folle rinuncia alle Olimpiadi con Milano e Cortina, guai giudiziari di persone molto vicine alla Sindaca, nessun intervento degno di questo nome sulla vita concreta della città (addirittura la sostituzione dei fuochi di San Giovanni con un astruso spettacolo di droni, l’insufficiente manutenzione degli arredi urbani, l’abbandono del Parco del Valentino, il naufragio dei battelli fluviali), insomma una serie di défaillance abbastanza impressionante ha fatto sì che l’entusiasmo iniziale sia durato davvero poco. La mancanza di capacità professionali di tutta la classe dirigente è diventata lampante anche per i più ex-entusiasti.

E arriviamo al “grido di dolore”. Non bastasse quanto ho rapidamente riassunto, in questi giorni di fine quarantena ecco scoppiare un altro incendio, covato da tempo sotto la cenere.

Si infiamma la crisi dell’istituzione culturale forse più importante della città: il Teatro Regio, un’istituzione presente fin dal 1740 (oltre cent’anni prima di Cavour e Vittorio Emanuele II). Emerge di nuovo l’assoluta inadeguatezza della classe dirigente, fortemente voluta, anzi imposta, da Appendino (pare persino contro i consigli del suo guru Beppe Grillo) con storie di corruzione, turbativa d’asta, abusi, malversazioni e favoritismi vari. Tutto da verificare, per carità, ma intanto la Sindaca si era già disfatta del “prezioso ed esperto” manager, ora sotto inchiesta, reduce dai trionfi di Astana (Kazakistan) e poi di Jesi (Ancona), sostituendolo con un professionista vero, tedesco di Germania dal curriculum impeccabile (povero lui, dov’è capitato…!), mentre i conti del Regio andavano comunque a rotoli, malgrado i budget fantasiosi.

Cosa si inventa allora la temeraria Sindaca? Chiede al Ministero di commissariare il Teatro (in pratica si auto-commissaria), implicitamente riconoscendo il fallimento di quattro anni di balle raccontate alla città, mentre continua con somma faccia tosta ad attribuire responsabilità a ”quelli di prima”, dopo quattro anni in cui ha fatto e disfatto a suo piacimento.

Si capirà che la città ora si sente leggermente presa per i fondelli, con il suo Teatro esposto a possibile macelleria sociale (400 dipendenti in pericolo), una stagione saltata per il virus e la prossima che rischia di diventare un circo equestre.

Ecco allora “il grido di dolore” che si alza da Piazza Castello fino alla Crocetta: ma cosa avrà mai fatto di così tremendo questa sciagurata città per meritare queste piaghe bibliche? E chi ci potrà mai aiutare, se addirittura c’è qualcuno che pensa di allearsi con questa banda di pericolosi dilettanti? Manca ancora un anno alle elezioni e in un anno c’è tempo per fare altri danni, per lasciare altri segni di incompetenza, per avvitarsi ulteriormente nei gorghi dell’improvvisazione. Qui si lancia il grido, ma come al tempo di Cavour temo che toccherà a noi torinesi (mi ci metto anche io) rimboccarci le maniche e tirarci fuori dalla pauta (termine autoctono per melma, fango, o anche altro di ancora meno attraente). Tocca farlo in fretta: Cristiano Ronaldo è già sotto contratto, ma adesso serve un fuoriclasse del genere, e non si può andare a prenderlo in Portogallo.

Baldi giovani torinesi, l’ora è scoccata! Fatevi avanti, c’è spazio per la gloria (e dopo Chiara non è neanche difficile fare di meglio…). Allons enfants!

IL GRIDO DI DOLORE DI TORINO Gli errori di Chiara Appendino. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo