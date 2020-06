L’ASSALTO A GENERALI Del Vecchio vuole il 20 per cento di Mediobanca per arrivare alla compagnia di assicurazioni.

La preda è sempre quella: le Generali assicurazioni. Negli anni scorsi in molti ci hanno provato, ma si sono poi arresi, vista l’impossibilità dell’impresa. E non solo perché la Generali sono una cosa molto grossa, un gigante da 80 mila dipendenti, con filiali e possedimenti in tutto il mondo, ma anche perché hanno sempre avuto una sorta di guardiano di alto livello, e cioè Mediobanca.

Questo, nei gloriosi anni in cui Cuccia dominava, era sufficiente a tenere lontani i pretendenti: nessuno osava mettersi contro il vate di via Filodrammatici. Lui non ha mai preso il controllo direttamente, gli piaceva che Generali fosse considerata una public company, cioè una società a azionariato diffuso. Ma Cuccia non c’è più e qualcuno riparte alla carica. Questa volta si tratta di Leonardo Del Vecchio. Un ex Martinitt, patron di Luxottica e leader mondiale degli occhiali.

Del Vecchio, peraltro, segue una strada diversa dagli altri raider e infatti va dritto sulla casa madre, cioè su Mediobanca, di cui aspira a avere il 20 per cento, di fatto il controllo. Cosa mai successa e infatti da Mediobanca già si alzano strilli di ogni tipo. Ancora qualche anno fa davanti all’annuncio di scalata a Mediobanca, mezza finanza italiana si sarebbe schierata per fare da barriera, e gli assaltatori sarebbero tornati a casa a guardare le partite in televisione.

Solo che oggi quella finanza non esiste più. Gli Agnelli, già entrati in dissenso anni fa con Mediobanca, sono impegnati nella costruzione del loro impero auto internazionale. Gli altri ex alleati di Mediobanca (gli Orlando, i Bonomi, ecc.) di fatto non esistono più o si fanno gli affari loro. Con gli anni si è dissolto tutto. E quindi Mediobanca è sola, scalabile e contendibile come qualsiasi altra società quotata. E Del Vecchio, come scalatore è uno molto temibile. Intanto perché è bravo e poi perché ha i soldi e la determinazione.

Non solo. Con questa mossa Del Vecchio può diventare il personaggio più importante della finanza italiana. Con un colpo solo potrebbe portarsi a casa le due prede più ambite: Generali e Mediobanca. Dentro le due società, peraltro, ci sono tante partecipazioni da consentire una sorta di piccola rivoluzione negli assetti azionari di mezza industria italiana.

Non si conoscono, ovviamente, le intenzioni di Del Vecchio. È possibile che non sia interessato a gestire una rivoluzione degli assetti proprietari della finanza italiana. Forse vuole solo quello che sta scalando, e cioè le Generali e Mediobanca.

Il tutto, infine, è complicato dalla storia personale di Del Vecchio, che ha avuto tre mogli (una sposata due volte) e che ha sei figli. L’impero che sta costruendo, quindi, si sa già che dopo la sua scomparsa (è del 1935) finirà smembrato, suddiviso in tanti pezzi più piccoli.

Quindi la battaglia a cui stiamo assistendo non porterà a nuovi assetti stabili nella finanza italiana, ma solo a una temporanea nuova configurazione, destinata a dissolversi.

In realtà, Del Vecchio appare come l’ultimo protagonista della scena finanziaria italiana, dove tutto il resto sembra ormai congelato. Non ci sono più i Sindona e nemmeno i Cuccia. Regnano quindi una certa pace e una certa sonnolenza. I tempi in cui Anna Bonomi e Sindona litigavano per qualche società immobiliare, ormai sono solo storia.

L'ASSALTO A GENERALI Del Vecchio vuole il 20 per cento di Mediobanca per arrivare alla compagnia di assicurazioni.

