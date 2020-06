Se non stupisce che Lega e 5 Stelle abbiano abbracciato una filosofia giustizialista, a sorprendere e preoccupare è invece il Pd quando aderisce a posizioni molto simili a quelle grilline

La sfida che abbiamo davanti e’ una grande sfida politica. Dovremo ripensare molto, se non tutto. E tenere insieme riformismo politico, crescita economica, civiltà garantista, patriottismo della bellezza e della cultura. Quale paese vogliamo costruire? Quali infrastrutture vogliamo sbloccare? Sono domande a cui e’ urgente rispondere, se vogliamo ridare slancio all’Italia

TEMA GIUSTIZIA: Nonostante tutte le levate di scudi dei mesi e giorni scorsi, magistrati e politici continuano a interloquire sul Csm come è doveroso che sia almeno fintantoché non si modifichi la Costituzione o si riformi il Csm.

Presentare – lo si è fatto a vari livelli- come una scoperta di oggi che le nomine del Csm siano frutto delle manovre delle correnti, delle cene romane, dei do ut des, quando questo metodo è inscritto nel Dna dell’organo di governo della magistratura sin dalla sua fondazione è profondamente ipocrita

A preoccupare e’ la scarsa cultura giuridica diffusa in questo paese, in cui e’ come se non esistesse, o fosse stato rimosso, il principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione nel momento in cui questa legittima la condanna solo dopo una sentenza passata in giudicato. E invece ogni cittadino diventa, suo malgrado, un colpevole non ancora scoperto, come teorizzato per anni da Pier Camillo Davigo, magistrato capofila di una cultura giustizialista approdata prima al vertice dell’Associazione nazionale magi- strati e poi persino al Consiglio superiore della magistratura.

E! Ritengo doveroso ridurre il ricorso alla custodia cautelare preventiva, che, sebbene non vi sia coscienza nell’opinione pubblica della sua incredibile diffusione, e’ tuttora praticata, spesso senza un’effettiva necessita’. Tutte le volte che il tribunale del riesame o la Cassazione annullano un’ordinanza d’arresto non soltanto viene deturpato il principio stesso dello Stato di diritto, ma rimane irrimediabilmente sfregiata la vita delle persone. In uno Stato liberale e’ quanto di più grave possa darsi

Se non stupisce che Lega e 5 Stelle abbiano abbracciato una filosofia giustizialista, a sorprendere e preoccupare è invece il Pd quando aderisce a posizioni molto simili a quelle grilline ultima modifica: da

