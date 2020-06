2 Giugno, centrodestra in piazza senza regole: saltano i distanziamenti, il flash mob degenera in ressa.

Doveva essere una manifestazione simbolica e “silenziosa” ma si è trasformata in un assembramento senza il rispetto delle misure di sicurezza, nonostante i richiami degli organizzatori. Srotolato in piazza del Popolo un tricolore di 500 metri. Salvini senza mascherina: “Ce l’ho, ma gli esperti dicono che il virus sta morendo”

La destra italiana disprezza due date , il 25 Aprile e il 2 Giugno . Le disprezza perché rappresentano la rinascita della democrazia e della libertà . Quindi una manifestazione di parte indetta il 2 Giugno , significa una cosa sola , che la destra italiana si dichiara altro rispetto alla democrazia esistente e che la nostalgia per la prima metà del secolo scorso non è mai morta .

Risulta evidente che mister Salvini in certi frangenti se ne guarda bene dal farsi vedere nella sua regione, che poi è anche la mia. E’ molto probabile che insieme a qualche applauso, che di certo non viene negato a nessuno, riceverebbe in contemporanea una buona dose di vaffa. Siccome lo sa benissimo sta alla larga da certe località lombarde e per non incorrere in brutte figure si trasferisce a Roma per un bel raduno di xenofobi e fascisti, dove non ha bisogno di rendere conto di nulla, ma solo di sbraitare i soliti slogan beceri e inconcludenti , ma che si adeguano alla perfezione al livello civile e culturale di quella piazza.

E questi sarebbero il futuro???? ma come è possibile che chi si candida a governare si comporti come un estremista qualsiasi??? ma organizzare una manifestazione è automatico assembramento, ma chi lo ha autorizzato?? e chi lo ha programmato spera di dimostrare responsabilità verso i cittadini?? Solo la destra italiana poteva organizzare una manifestazione contro l’Italia stessa,nel giorno della festa della Repubblica, in una situazione di emergenza sia economica che sanitaria. Mi vengono i brividi solo a pensare che quell’armata Brancaleone poteva essere al posto dell’attuale Governo!

Qualsiasi cosa faccia la destra fa vomitare: sprezzo di qualsiasi regola e di chi le rispetta. Zero senso dello stato. Zero solidarietà se non con chi ruba, evade e non segue le regole. Queste immagini di imbecilli assembrati rappresentano la morte di qualsiasi speranza nel futuro, non certo per motivi sanitari. E oggi pomeriggio ci toccano i gilet arancioni, che diventeranno sicuramente parte della schifosa destra che per un voto in più si alleerebbe anche con un pluriomicida. Scusate lo sfogo ma sono senza parole. Alla m… di destra non c’è mai fine.

Vorrei che gli italiani, tutti, facessero una riflessione su ciò che sarebbe successo, se malauguratamente fossero stati loro ad affrontare una pandemia epocale ! Visto come si comportano e visti i comportamenti personali in questa ridicola e pericolosa manifestazione,reputo queste due forze indegne di questo Paese che mi auguro si dimostri molto più intelligente di coloro che siedono in parlamento da populisti, mentre dato i comportamenti e lo sfregio delle regole non sarebbero neanche accetti ad essere impiegati nelle campagne agricole, con tutto il rispetto per coloro che vi lavorano!

Eccolo qui il centrodestra che metà degli italiani smania di votare: nessuna regole, nessuna legalità ma il constatante sfruttamento della disperazione della gente, il cui dolore viene usato per la propaganda politica. Questa gente non sa risolvere i problemi, li sa solo causare come nel 2011 e poi sfruttarli per il proprio tornaconto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo