Merkel sfila lo slogan a Trump.

“Make Europe Great Again’ è il motto della presidenza di turno tedesca che inizia a luglio. La cancelliera unica leader Ue a contraddire il presidente Usa assediato dalle proteste: il no al suo G7 è solo l’inizio di 6 mesi di turbolenze.

Da ‘Maga’ a ‘Mega’. Angela Merkel cambia solo una consonante nell’acronimo del motto trumpiano ‘Make America Great Again’. Ma una sola lettera disegna tutto un programma da qui alla fine dell’anno. ‘Mega’ è lo slogan della presidenza tedesca di turno dell’Unione europea: ‘Make Europe Great Again’, ‘Rendere l’Europa di nuovo grande’. Perfidamente, Merkel sfila a Donald Trump il suo slogan per usarlo ‘contro’ di lui. Mentre gli Stati Uniti bruciano di rivolte e proteste, in Europa solo la cancelliera prende le distanze dal presidente d’oltreoceano.

Lo slogan del semestre di presidenza tedesca dell’Ue è stato presentato qualche giorno fa, praticamente poco prima che Merkel rifiutasse l’invito del presidente statunitense a partecipare al G7 negli Usa. Basti questa coicidenza per lasciar presupporre, con un calcolo per niente approssimativo, che la pandemia, il motivo ufficiale del diniego, fornisce alla cancelliera un’ottima occasione per offrire a Trump l’antipasto dei rapporti che nei prossimi sei mesi potrebbero instaurarsi tra la Casa Bianca e Berlino, quale presidente di turno dell’Ue. “Rapporti turbolenti”, ha avuto modo di dire la stessa cancelliera parlando ai presidenti dei gruppi del Parlamento europeo la scorsa settimana.

Nessuno che si chieda quanto lo slogan della Merkel “Make the Europe Great Again ” spiazzi la politica italica ?

Leghisti e FdI, a mio avviso, vengono messi in imbarazzo : perchè un italiano dovrebbe sentirsi “più grande”, se il suo paese restasse fuori dalle 4 grandi aggregazioni che si stanno formando e contrapponendo: Cina. Russia, Europa e America ?

Ma si può “essere grandi” senza una forza militare ?

Non sarà forse nel riarmo della Germania, con la collaborazione degli altri Stati della UE e delle loro industrie degli armamenti la chiave per la ripresa dell’economia continentale ?

Da questo punto di vista “Make the Europe….” non spiazza anche la sinistra, ….quella anti.militarista, pacifista, terzomondista….. che una volta preferiva ” meglio rossa che morta ” ?

“Europa con una politica estera comune” è una cosa. “Allineata ad una Germania in strettissimi rapporti commerciali con la Cina” è un’altra. Soprattutto con sullo sfondo il possibile/probabile confronto/scontro ( anche militare ) USA-Cina: in tal caso da che parte si sta? Ben due volte la Germania si è trovata contro gli Usa e sappiamo, in un caso anche a spese nostre, come è andata a finire. Ora Se l’america rimane nelle zampe di Trump, la sua intenzione è di disgregare l’Europa, favorendo al massimo i suoi interessi contro i nostri.

Il nostro primario interesse oggi è di SOPRAVVIVERE, tenendo testa a tutti quelli che ci vogliono divorare. L’unica persona che se ne è resa conto e che ha le capacità per difenderci è la Merkel, in un panorama di piccoli bulletti nazionali, che si gonfiano come tacchini per sembrare più forti.Sembra l’unica testa funzionante in un panorama di teste di legno, che non vedono oltre il proprio ombelico.Chiaramente è un paradosso dettato dalla sproporzione di capacità/esperienza tra Merkel e i tanti nanerottoli che ci ritroviamo in quel ruolo, mentre ritengo invece necessaria una revisione di regole europee, per prima quella delle decisioni all’unanimità sulla falsariga dell’uno-vale-uno che tanti danni ha fatto/fa anche da noi!

SI SENZA DUBBI! Tra Trump e Merkel preferisco quest’ultima.

Merkel può darci una mano con il recovery found e soprattutto c’è più Italia in una Mercedes (BMW/Volkswagen) che in una Fiat e quindi ci farà fatturare.

Conosco diverse aziende italiane ora di proprietà USA che stanno smantellando cercando di portarsi via il know how… gli americani non regalano nulla quindi a mio parere dovremmo guardare al nostro giardino europeo…

A parte lo slogan accattivante, non credo che la Cancelliera abbia un piano concreto per rafforzare il progetto europeo. Vedo solo un eventuale consolidamento del già esistente asse franco-tedesco, con un netto sbilanciamento a favore della Germania ed il sostegno dei paesi satelliti (Olanda, Belgio, ed Austria). Saranno le ultime carte da giocare per la Cancelliera, a condizione che Trump perda le elezioni di novembre.

Qualcuno mi hanno preceduto e si sono soffermati sull’importanza dei rapporti commerciali tra Germania e la Cina. Hanno perfettamente ragione, anche se il futuro di questo rapporto dipenderà anche dall’esito di due questioni da risolvere: il problema di Hong Kong e la rielezione o meno Di Trump a novembre. All’interno del asse franco-tedesco si sta delineando una netta divisione dei ruoli: la Germania si appoggerà ancora di più alla Cina, mentre la Francia farà di tutto per consolidare i suoi già buoni rapporti con la Russia di Putin. Si prospetta così una nuova alleanza a quattro (America permettendo), la quale consentirà a Germania e Francia di pilotare in posizione egemone le sorti dell’Europa nel prossimo decennio. Quale potrà essere il ruolo dell’Italia? Un governo delle destre ridurrebbe l’Italia ad un ruolo del tutto marginale in Europa e ad una maggiore dipendenza dagli USA. E’ questo quello che vogliamo?

