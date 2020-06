Trascurando le gelosie/rivalità scientifiche e di visibilità mediatica (disciplina che hanno inventato gli economisti), tali reazioni secondo me sono divise in due categorie:

1) Coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle quanto dure siano state le prime settimane e quanto dolore abbia causato questo virus, soprattutto in alcune zone del nostro paese. Costoro hanno timore, magari irrazionalmente ma del tutto comprensibilmente, che rilassarci troppo presto (e diffondere messaggi in tal senso) possa farci ripiombare nell’incubo.

2) Coloro che, in fondo, una situazione in cui non si fa niente e si viene pagati dallo Stato non solo gli sta bene, ma era pure quello che sognavano da un sacco di tempo. E non vogliono rinunciarci tanto facilmente. Costoro, con tutta evidenza, fanno parte di categorie tutelate quasi integralmente, e non di quelle che se non producono e non vendono, non vivono.

La prima categoria (che per fortuna ritengo molto più numerosa della seconda) ha tutto il mio rispetto.

La seconda non proprio.

Ogni volta che qualcuno fa affermazioni rassicuranti sulla prossima fine della pandemia – da ultimo, la ormai famosa frase del Prof. Zangrillo sulla “fine clinica” del virus – vi sono reazioni sdegnate. ultima modifica: da

