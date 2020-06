Dall’infermiera di Cremona che crollò stremata tra un turno di lavoro e l’altro al rider che ha comprato mille mascherine per la Croce Rossa a Torino fino alla preside dello Zen di Palermo che ha organizzato una raccolta di vecchi pc per i suoi studenti: ecco chi sono.

Bellissima iniziativa , si corre il rischio di dimenticare molto in fretta questi gesti , che hanno in comune la solidarietà , la capacita’ di mettersi in gioco e , spesso, anche a rischio per gli altri : insomma non sono gesti comuni…grazie Presidente. Sono veramente felice che, a fronte di tante brutture con le quali siamo costretti a convivere, oggi Lei abbia dato questi riconoscimenti ad uomini e donne del nostro amato Paese, che illuminano grazie alla loro bellezza dell’anima. E la cosa più bella, e che dà speranza a noi tutti, è che sono solo una minima rappresentanza dei tantissimi italiani che in questo triste e difficile periodo sono stati, con la loro sensibilità, la loro umanità, e le loro azioni, di grande aiuto ai propri simili. Grazie mille a Lei ed al meraviglioso popolo italiano.

Questi sono gli esempi! Il rovescio della medaglia sono i 5000 in piazza ieri che del loro sacrificio ed abnegazione se ne sono altamente infischiati! Leggere questo elenco di motivazioni ci insegna come la solidarietà possa essere insieme creativa e coraggiosa. Belle persone, che ci fanno fare pace con l’umanità, dopo aver visto l’osceno spettacolo di chi, senza aver mosso un dito, strepita e vomita odio per guadagnare un po’ di visibilità. Io sto con le persone che non cercano visibilità ma si sporcano le mani per rendere migliore il mondo in cui vivono. Grazie al Presidente per averceli segnalati e per averli ringraziati a nome di tutti noi.

Quirinale, i 57 nuovi Cavalieri della Repubblica che hanno combattuto il coronavirus

