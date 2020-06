TUTTO SI PUÒ FARE, MA SCAPPARE NO!

Questa mattina inizio del dibattito alla Camera sull’approvazione dell’importantissimo Decreto Legge sulla Scuola. Si tratta una questione strategica riguardante la ripresa del nostro Paese e centrale per il nostro futuro trattandosi della formazione di milioni di bambini e ragazzi strapazzati e disorientati più degli adulti nel loro percorso formativo e non solo. Dovrebbe essere posta la massima attenzione. Ma la ministra Azzolina non è neanche presente in Aula.

La questione scolastica è stata affrontata tardi e male, nonostante da mesi, anche all’interno della maggioranza, fossero stati lanciati allarmi giudicati intempestivi, propagandistici e che non sono stati tenuti in considerazione. Richiami a predisporre per tempo modalità di ripresa che assicurassero sicurezza e funzionamento, appelli a sbloccare ingenti risorse già stanziate per fare almeno i lavori più urgenti di ristrutturazione, manutenzione e messa a norma degli edifici scolastici approfittando della chiusura.

Niente, la ministra Azzolina si è limitata a proseguire una gestione burocratica e lontana dalle condizioni reali che vivono alunni, studenti, famiglie e personale scolastico.

Italia Viva ha dovuto ricorrere al solito, criticatissimo dalle anime belle, metodo di puntare i piedi per far passare, in Senato, l’emendamento di sblocco dei lavori e di taglio della burocrazia. Non ci avevano pensato prima!

Il decreto è stato scritto senza il contributo di chi conosce i problemi della scuola. Non solo nessuna rappresentanza degli utenti, ma neanche del personale. Non i sindacati, che protestavano tanto ai tempi di Renzi, non i Comuni, che dovrebbero eseguire i lavori e organizzare i trasporti. La stessa Commissione della Camera ha avuto poche ore per esaminarlo, il dibattito in Aula ristretto in poche ore di tempo e poi, come al solito, il governo taglierà corto chiedendo il voto di fiducia. Chi non la votasse sarà additato al ludibrio del pubblico plaudente. Al quale mi rivolgo.

Chi destabilizza il governo? Chi fa battaglie giuste per non lasciare alla destra le vere e proprie praterie elettorali che il resto della maggioranza le sta regalando a piene mani? Chi compromette la ripresa con provvedimenti che non arrivano al cuore dei problemi? Chi continua, pervicacemente, ad asserragliarsi dietro a un muro di parole, paure e retorica mentre il resto d’Europa corre, corre davanti a noi?

E che vergogna scappare difronte agli avversari, come fa Azzolina, che sta tutto il giorno su facebook e twitter, ma quando il Parlamento discute il suo Decreto, chissà cosa altro di meglio sta facendo. Era per avere questo bel risultato, prevedibile, che avete affossato il governo Renzi? Complimenti!

