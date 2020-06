Il dialogo parte e già si ferma.Il premier fa suo il metodo quirinalizio di coinvolgimento delle opposizioni, ma sotto i titoli non c’è un’idea, tra conferenze e stati generali. E i tempi della crisi sociale, qui e ora, non coincidono con l’arrivo dei soldi del Recovery fund.

Insomma, l’unico punto fermo è il “metodo”, molto quirinalizio, anzi quasi pedissequamente quirinalizio: l’invito alla concordia, allo spirito “costituente”, al dialogo, al confronto con tutti: parti sociali, istituzioni, menti brillanti, uomini di buona volontà. E opposizioni, anche se, nel corso della conferenza stampa, c’è voluta una domanda specifica per far nominare a Conte la parola “opposizioni”. Sia come sia, come si dice in gergo, ha “aperto”, rinunciando anche, con aplomb istituzionale, a una facile polemica sull’assembramento sovranista del 2 giugno.

Coinvolgere le opposizioni che fanno opposizione becera solo ed esclusivamente sui social ed in maniera irresponsabile nelle piazze, con profilo istituzionale pari a zero, non mi sembra una cosa fattibile.

Conte, i meriti(qualora ci fossero)sono suoi,gli errori,i ritardi vanno ascritti ad altri.La disoccupazione crescente in particolare al sud, i precari (fra un po’ avremo anche dei cavalieri della repubblica disoccupati) e tutto ciò che non va è colpa di altri.In un momento in cui sarebbero necessari provvedimenti concreti,rapidi, parliamo del ponte di Messina? del freccia rossa Bolzano/Palermo?ad un amico che facesse simili ragionamenti al bar si direbbe:”fatti vedere da un medico,ma uno bravo”Ora non siamo al bar,possibile che nessuno avvisi il palazzo che il malessere montante può e si trasformerà presto in sommossa?A che punto vuole arrivare Conte? fiero del suo gabinetto dove l’incompetenza e l’inadeguatezza regnano sovrane ora si limita a scaricare la pletora di consulenti (il famoso Colao sempre a Londra)ed invitare la parte sana della nazione ad un tavolo di concertazione=prender tempo.

Bla Bla BlaBla, Non una idea se non la apertura sullo Stretto di Messina, alla disperata ricerca di Miliardi ( 50 segnatevi questo numero per settembre) A forza e tirato per la giacchetta , Giuseppe Conte nella risposta alla giornalista ha confermato che le opposizioni politiche saranno coinvolte nella ricostruzione dell’Italia.Niente di vero. Non le ha nominate nel suo solito discorso che è paro paro a quelli precedenti e non ha nemmeno detto dove e in quale luogo le incontrerà. Ma non cambia niente ; è solo una semplice constatazione. Nemmeno della Giustizia ha parlato e promesso.Si è limitato a datare il vecchio codice civile che potrebbe funzionare meglio con pochi cambiamenti …poi…ci mandiamo i pappalardo e co a fare la spesa con le italiche lire …e tanto se il covid è un invenzione a pappalardo e co non serviranno nemmeno i respiratori …niente soldi dalla kattiva europa che fa tanto sgomitare i sovranisti che soffiano sul fuoco del disagio per puri fini propagandistici …giocano con la pelle degli italiani…alimentano la rabbia— ma dov’è la rabbia giusta?…quella della gestione dei soldi… e niente altro… dove sono le proposte in parlamento per far arrivare prima i soldi della cassa integrazione in deroga…la destra visto che sta in parlamento cosa ha fatto …cosa ha chiesto, cosa ha proposto?…nulla… …comunque bello il selfie che lega il cavallo dove comanda il padrone….

Ma quali proposte delle opposizioni? Fino ad oggi ho sentito solo slogan disfattista. Salvini e Meloni non hanno fatto nessuna proposta seria (parlano ancora di flat tax e immigrati), criticano la cassa in deroga ma propongono 1000 euro con un click. Propongono l’oro alla patria (buoni del tesoro finalizzati) pur di non ammettere che l’Europa ci darà una mano. Con tutte le contraddizioni di questo governo, menomale che non c’è quello precedente.

Stiamo aspettando che il governo riveli un piano chiaro e dettagliato sull impiego dei soldi europei, con il fine non solo di risollevare l`economia, dei grandi e dei piccoli, ma anche di effettuare quelle riforme di cui l`Italia già aveva un disperato bisogno prima della pandemia. Siccome e` il governo del “paese che amo”, non mi interessa il colore politico o la collocazione geografica (precisando tuttavia che escluderei dalle conversazioni la destra delinquenziale, fascista e corrotta di Meloni e di Salvini), mi interessa l`agenda politica, la visione del futuro, la capacita` di fare e di creare politica, l`immaginazione e il coraggio. Ma non vedo nulla di tutto cio`. Non mi aspetto alcunché dai 5S, ma la speranza che il PD si risvegli dal suo torpore zingarettiano e dal coma indotto dai Leuisti, si sta affievolendo, anzi e` quasi scomparsa al orizzonte. Se si continua nei sermoni, nelle prediche e negli annunci, meglio allora un governo di salvezza nazionale.

PS:IL PROBLEMA BASE E Che non c’è politica,non c’è visione,non c’è un piano strategico,non c’è coesione….che c’è uno ” iato” tra politica e società,c’è “rabbia”…ma se il cocomero è uscito bianco con chi te la vuoi piglià,diceva una vecchia canzone napoletana? Abbiamo un vecchio Transatlantico “Italia” che fa acqua da tutte le parti,un comandante preso tra i passeggeri a caso ( grazie alla Costituzione vecchia ed obsoleta vigente),questi stessi indisciplinati ed ingovernabili,un equipaggio di lingue e razze diverse ( comprese le “opposizioni”)un mare esterno forza 10……come fa ad avere buona navigazione ed arrivare al porto di destinazione?Semplicemente operazione ” Impossibile”. CIAO.

Giuseppe Conte svolge benissimo il suo ruolo . Cicerone sarebbe fiero di un tal cotal allievo. Peccato che alle parole non seguono fatti. Fatti che nessuno sarà in grado di portare a termine , neppure Mandrake. ultima modifica: da

