Idea per un assembramento da sogno

Rimettere in piedi le ragioni di un’opposizione costituzionale, con logiche competitive e zero sopraccigli.

Assembramento è nome sinistro. Divieto di assembramento è formula da codice Rocco, sa di vecchio e di naturalmente autoritario. Assemblea è parola allegra, democratica, aristofanesca, volatile, ma tiene, funziona. E’ la sorella buona e cara dell’assembramento, parente dell’altrettanto spaesante, urticante, adunata. Tuttavia bisogna dire che assembramento, adunata, corteo, assemblea o che altro, la manifestazione delle opposizioni, politicamente squinternata secondo un ovvio giudizio politico e convocata in data implausibile, era un pieno diritto delle opposizioni, che sono tante e diverse.

Un chiarimento onesto sull’Europa richiederebbe un assembramento di cervelli raziocinanti, non di tifosi. L’Europa ci sarà, una botta d’ottimismo è doverosa, dai primi mesi del 2021. Sarà una Europa a piccole rate. Rate che arriveranno in seguito alla presentazione di precisi impegni e progetti credibili di investimenti e spesa. Non solo, potranno, le rate, essere sospese nel caso che l’elargitore, l’Europa che c’è, riscontrasse a suo giudizio irregolarità operative. Carlo Cottarelli ha calcolato che dei mirabolanti 37 mld per spese sanitarie, solo cinque saranno realmente disponibili. Cottarelli chi? Insorgono i figli della mamma adorata. Il prodigioso è la costante trasformistica, che permette la sopravvivenza di un sistema nato, la cito, “dalla regoletta di Yalta”. Conte? un insieme di gerundio e futuro. Toni garbati, apprezzabili, ma le zucche non sono carrozze. Governo di esultanza, opposizione idem. L’informazione? Ora strepita su Pappalardo. Tacere è bello.

