L’Italia ce la può fare. Spunti di ottimismo

Il virus che cambia, il paese più forte di come viene descritto. Come ragionare sul futuro senza pessimismo? Parlano Remuzzi, S. Rossi, Guerra, Tria, Padoan, Patuelli, Ance, Cna Confindustria, Nomisma, Confagricoltura, Confcommercio. Idee per una buona fase 3.

I tamponi ci sono e in Europa nessun paese ne fa quanti l’Italia. Le terapia intensive ci sono e pochi paesi in Europa hanno aumentato i posti disponibili nelle terapie intensive come ha fatto l’Italia. Il tracciamento non è più un’utopia e, dopo Gran Bretagna e Francia, l’Italia è uno dei primi paesi in Europa ad avere una app con cui provare a monitorare i contagiati.

Oggi è il Covid-19 a imporci nuovi comportamenti ma in realtà è un’esigenza vitale presente da tempo legata a una riflessione profonda sui tanti, troppi squilibri della nostra società. Siamo tutti sempre pronti a criticarci e a dividerci. Di fronte ai problemi comuni occorre trovare risposte comuni sfruttando le nuove tecnologie in progetti innovativi, volti ad accrescere la vivibilità, il benessere e soprattutto l’umanità nelle nostre città e non solo.

ORA SERVE TIRARE FUORI LA NOSTRA Fantasia, creatività e il sapere reinventarsi che da sempre e tutto il mondo ci invidia abbiamo! Su queste qualità degli italiani tutti si trovano d’accordo, qualità, che alla fine tireranno fuori questo Paese dalla drammatica crisi economica in cui è venuto a trovarsi a causa del Covid-19. Ci vogliono i soldi però, tanti, tanti, tanti soldi. Il MES, va preso subito in attesa del Recovery Fund che forse si vedrà solo nel 2021.

L’ unica pecca che abbiamo e la vera palla al piede di questo paese: il movimento 5 stelle che purtroppo ha in parlamento ancora la maggioranza dei seggi mentre nel paese reale è ormai superato dalla Meloni. Se poi alla disgrazia stellata si aggiungono altre palle al piede come certe frange del PD e delle minuscole sinistre di sinistra ho parecchi dubbi sulla rinascita del nostro paese con un debito pubblico ormai giunto al 160% del nostro dissanguato Pil. Ricordiamo che la Grecia venne commissariata con un debito pubblico di circa il 170% del proprio Pil. Non ne siamo lontani, non crede?

