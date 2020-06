L’Europa è stata chiacchierata, qui da noi, mentre si faceva per come possibile, e ora che è non una politica ma la sola politica possibile, deve diventare senza timidezze terriccio fertile sotto il quale seppellire tutti i vizi nazionali.

“basta guardare qualsiasi grafico per capire” ma stiamo scherzando? Correlazione e causalità sono cose ben diverse. Voi incolpate l’Euro e la Germania di qualsiasi guaio italico come se durante gli ultimi 20 anni non fosse successo altro nel nostro paese, a cominciare dalla sequela di decisioni sciagurate della nostra politica di destra, sinistra e centro. Se poi vogliamo parlare di correlazioni potremmo anche menzionare che negli ultimi 20 anni l’inflazione è stata bassa, l’export ha fatto molto bene, e abbiamo avuto accesso a capitali a tassi bassissimi, che per un paese come il nostro con un debito enorme non mi pare una cosa secondaria. Voi volete riconquistarvi il privilegio di stampare moneta per finanziare la qualunque, quota 80, altro che quota 100. Tanto poi ci pensa l’inflazione a risolvere il problema del debito vero? E già che ci siamo nominamo Claudio Borghi governatore della Banca d’Italia, così quando Matteo chiama lui stampa. Che meraviglia!

E questo! Bisogna dirlo al popolo perché se questi populisti, e non è solo il momentaneo capo della Lega, continuano ad avere numeri seri non se ne esce. Bene Merkel ed anche Macron ma da noi non basta. I numeri ci danno torto. Per ora. E i. Vaffa! Il massimo che san fare e frignare, dell’anti euro, dell’anti sistema, del populismo, ha dato spazio ad una maggioranza parlamentare che, prima con la Lega, poi col Pd, è tuttora indispensabile per formare il governo. Il Pd non se la sente, i sondaggi son sondaggi, flati vocis, ma quel 47,/48% al cdx sono un incubo esistenziale per Franceschini & Co. Zingaretti e ritenta il compromesso storico. Silenzio.

No euro, niente quattrini. Capito, Italia che frigna?

