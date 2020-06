Il guaio dell’opposizione modello Pappalardo. Vogliono uscire dall’Europa, tornare alla lira, abolire il Mes e avere “un governo eletto”. L’opposizione scopre di avere un’agenda economica così fuori dal mondo da essere fatta propria dal generale Pappalardo. La sfida del 2 giugno e la svolta urgente per il futuro.

Bisogna cercare di essere ottimisti per il futuro perché i pappalardi generano solo confusione. Solo che lo Stato italiano si deve dare una mossa: troppe parole e senza fatti concreti. Si discetta su tutto e i “salotti” televisivi contribuiscono alla confusione, compresi anche gli editoriali dei cosiddetti giornaloni. Insomma bisogna davvero che s’inizi una nuova era in tutte le direzioni. La scelta occidentale ed europea dell’Italia non deve essere messa in discussione, ma occorre coerenza poi nelle azioni da intraprendere. Se si dice di mettere al bando la burocrazia, di fare le riforme, poi bisogna farle. Le considerazioni valgono anche per le istituzioni private, tipo Confindustria, che si lamentano di tutto, ma niente fanno per rilanciare gli investimenti con l’obiettivo di incrementare i livelli di occupazione.

Una po’ di responsabilità e agire perché l’Italia sia così conciata se la devono assumere tutti quelli che non hanno combattuto contro l’ideologia di chi ha campato e campa immaginando un mondo ideale a vantaggio e a difesa degli interessi di chi in questo mondo campa egregiamente, mentre i più deboli sopravvivono arrangiandosi. Ma il mondo è sempre andato e sempre andrà così, con tensioni e violenze che inevitabilmente scoppiano per non essere state disinnescate. La sinistra prepara la bomba, la destra la fa scoppiare. Di chi la colpa maggiore? Aspettiamo lo scoppio e le susseguenti spiegazioni,perché non prendono in considerazioni di RENZI che non potranno che consolarci. La ricostruzione come sempre ripartirà grazie alla misteriosa forza di reazione che si innesca solo dopo la rovina.

Di questo passo, secondo me, passeremo a ben altri roghi economici, e giudiziari con Davigo crematoris maximus, per poi pentircene. Anche Savonarola (che mi scusera’ dall’oltretomba se lo accosto a quel babbeo arancione) col suo pauperismo attiro’ grandi folle. Ma poi i fiorentini se ne stancarono, e il vescovo Benozzo Federighi lo fece ammazzare (innocente) perché altrimenti il popolo avrebbe bruciato noi’! Chi brucerà politicamente i Pappalardi, i Borghi, i Bagnai, i Salvini e le Meloni, Forza Nuova, Casapound e tutti costoro? questi sono degli sciamannati ma purtroppo ormai rappresentano la volontà, magari confusa, magari delusa della maggioranza degli italiani. Diversi sondaggi evidenziano come il popolo italiano un tempo entusiasta dell’Unione europea, oggi vorrebbe uscirne a gambe levate. Sarebbe un vero peccato ma purtroppo questa è la realtà. E pensi, siamo arrivati al paradosso che proprio i partiti di centrodestra frenano rispetto alla italexit. Di chi la colpa di questa inversione? Peccato!

I gilet arancioni, i movimenti di piazza di Salvini e della Meloni potranno avere spazio solo se l’attuale governo non riuscirà a dare senso agli aiuti economici ed ai finanziamenti resi disponibili dall’Europa. Conte è un professore universitario e quella categoria è abituata a confrontarsi nel mondo accademico universitario che non fa ostaggi.E! Speriamo che gli italiani non continueranno a mangiare bruscolini mentre si accingono a guardare un film ( recitato dai pappalardi) uguale a quello già visto dei grillini,leghisti, berluschini e destrorsi di ogni ordine e grado.COMUNQUE: Ritengo che il grande sviluppo delle distruttive posizioni sovraniste, populiste, demagogiche sia RESPONSABILITÀ dei vari programmi di MEDIASET che, in questi anni, hanno gonfiato, sostenuto e fatto crescere sentimenti di quell’orientamento nella GENTE o se preferite nel POPOLO. Questo continua ancora con i Giordano, e altri campioni dell’orrore. NON credo che questi programmi televisivi vengano continuati solo perché ci sono ascolti e, quindi, GUADAGNI di danari. Penso e NON credo di poter essere smentito che ci sia un preciso disegno politico.

Prendere Pappalardo come riferimento dell’elettore medio di centro-destra mi sembra scorretto, è palesemente un cialtrone. E l’elettore destro e molto peggio perché oltre ad essere cialtrone e pure ignorante,perché si fa abbindolare dai cialtroni SALVINI MELONI E I PAPPALARDO. ultima modifica: da

