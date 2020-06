10 SPUNTI SULLA FASE 3

La Fase 3, quella della rinascita, non può che partire mettendo in fila alcune verità, vecchie e nuove, e guardandole in faccia per quelle che sono.

1 Siamo il paese col terzo debito pubblico più grande al mondo. Questo costituisce un handicap pesantissimo, sia dal punto di vista economico, dovendo pagare decine di miliardi di euro ogni anno solo per interessi, soldi sottratti allo sviluppo, sia da quello politico perché mina la credibilità politica di qualsiasi governo. Sono contro la retorica “lo pagheranno i nostri figli”, perché noi e loro lo stiamo pagando già ora, per consentirci il livello di vita cui siamo abituati, loro non meno di noi. Dobbiamo cambiare per noi e per loro, oggi. Il richiamo moralistico a non lasciare debiti ai posteri non serve, molti se ne fregano.

2 La pandemia costringe chi ragiona in cerca di soluzioni vere a rivedere convinzioni e principi. Primo tra tutti il rapporto tra Stato e Mercato. Stiamo toccando con mano che il Mercato, senza l’intervento massiccio dello Stato, non ce la farebbe a riavviarsi (anche nei paesi più liberali e virtuosi), ma anche che lo Stato da solo non può farcela. Due mesi di fermo della produzione hanno provocato la perdita di 220 miliardi di euro in Italia. Non si tratta di soli profitti, ma soprattutto di reddito da lavoro. Basta anche con la retorica antindustriale. I provvedimenti dello Stato ammontano a circa 80 miliardi (senza entrare nel merito dei tempi e delle allocazioni), dunque ballano 140 miliardi di euro che dobbiamo considerare bruciati per sempre, con tutte le conseguenze economiche e sociali che si possono immaginare: fallimenti o chiusure aziendali, disoccupazione, calo della domanda, recessione, poi depressione.

3 La leva fiscale (credito d’imposta) può essere utile in alcuni casi, ma non può essere utilizzata in tutti. Perché lo Stato, cui chiediamo aiuto, per funzionare ha un fabbisogno che non può essere cancellato. C’è bisogno ristrutturare quel fabbisogno e di una riforma fiscale che allarghi la base imponibile in modo più equo e proporzionale. C’è bisogno di far emergere il “nero” e combattere più duramente l’evasione fiscale. C’è stata una caduta dal 2017 in poi.

4 L’UE è un aiuto forte e determinante. Le politiche sovraniste e antieuropee della destra sono state superate dai fatti che hanno insegnato che nessun paese, in particolare l’Italia con quel grande debito, può salvarsi da solo. Ma quelle politiche non sono ancora state sconfitte nella credulità di alcuni strati di cittadini ai quali, l’ultima arma rimasta alla destra, si fa credere che abbiamo il diritto di chiedere risorse illimitate a fondo perduto e senza alcuna condizione. Anche la destra ha avuto la sua mutazione genetica ed è ormai diventata assistenzialista e statalista, come certa vecchia malintesa “sinistra”. Non a caso si percepisce un possibile travaso di voti da “sinistra” a destra che va oltre l’ambiguità del M5S, già sperimentata, per approdare a certe posizioni di Lega e FdI. Il sovranismo non si batte con l’assistenzialismo e lo statalismo che, viceversa, lo alimentano.

5 E’ in arrivo dall’Europa una montagna di denaro. Se passerà, come tutti ci auguriamo – non solo per questioni quantitative ma qualitative, la linea Franco – Tedesca, l’Italia potrebbe giovarsene più di ogni altro paese dell’UE. Le critiche alla politica Merkel – Macron e l’argomento “diamo più di quanto riceviamo” sono divenute grottesche. Ma sul piano del governo diventerà essenziale spendere nel modo migliore. Chi sarà in grado di farlo? Non abbiamo dato grande prova politica, burocratica e tecnica, se non in casi eccezionali (Pompei, Expò, Ponte di Genova). Occorre replicare quei modelli.

6 Anche sul “come” spendere ci viene in aiuto l’Europa. Le risorse saranno erogate in base a precisi piani di investimento nazionali che dimostrino trattarsi di impieghi che creino crescita economica e occupazione stabile, secondo un percorso di riconversione ambientale, di risparmio energetico, di sicurezza del territorio e dei lavoratori. Il “Piano” dovrà esplicitare una Visione chiara in questo senso e prevedere progetti dettagliati che stabiliscano, ex ante, obbiettivi, tempi e risultati attesi in giusto rapporto con le risorse da impiegare. Ci saranno milestones da rispettare per avere le risorse e avviare la prosecuzione verso la nuova tappa. Questo porterà a dover modificare procedure burocratiche e a mettere in campo vere riforme della Pubblica Amministrazione e dell’organizzazione dello Stato, sia a livello centrale che locale. Con la riforma costituzionale del 2016 ci eravamo portati avanti col lavoro. Abbiamo perso quattro anni.

7 Sono almeno due decenni che le politiche europee, soprattutto quelle sul riassetto e lo sviluppo territoriale, battono insistentemente su questi tasti, quasi completamente disattese in Italia. Per noi italiani questa deve essere l’occasione per aprire una grande stagione di cambiamento e di riforme per eliminare il gap che ci separa dai paesi di testa dell’UE. Possiamo farcela se Pubblico e Privato, sia imprenditoriale che sociale, convergeranno su un piano di rinascita aperto alla partecipazione di tutti gli attori disponibili. Comprese le Autonomie Locali che debbono dotarsi di loro “ambiziose Agende di sviluppo territoriale” sostenute dal governo nazionale, come ci chiede da anni, invano, l’UE.

8 Per affrontare questo compito, che realizza l’auspicio che “niente sarà come prima”, occorrono gruppi dirigenti, pubblici e privati, “visionari”, che abbiano il coraggio di mettere in gioco se stessi e le loro risorse, professionali ed economiche. Chi ha coraggio sia inclusivo, rifiuti vecchi schemi politici e ideologici e li sostituisca coi principi di una Costituzione da attuare integralmente.

9 L’obbiettivo è realizzare un’Europa più forte e indipendente, coi suoi valori e i suoi principi originali, che non sia sopraffatta dalle altre grandi potenze globali. E in Europa un’Italia almeno sul podio delle prime tre.

10 Abbiamo la forza, anche economica, per poterci riuscire. Ma dobbiamo volerlo e saper resistere alle avversità che non mancheranno. I tempi della risalita potrebbero essere più brevi se la guida politica sarà più coraggiosa, chiara negli intenti e rapida nel decidere ed attuare le decisioni.

Vedremo.

10 SPUNTI SULLA FASE 3 ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo