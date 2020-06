La scuola in classe a settembre? È questione di soldi.Sindaci e governatori chiedono tempi certi per l’arrivo dei fondi. Il ministro Azzolina: “Obiettivo complesso, ma possibile. Stiamo mobilitando 4 miliardi”. Si ipotizzano divisori in aula e visiere al posto delle maschierine.

Più aule, più mense, più mezzi pubblici e più assunzioni. In una parola sola “risorse” che devono arrivare in tempi brevi. Comuni, regioni, insegnanti, sindacati, genitori tutti d’accordo nel chiedere al governo i fondi affinché la scuola riparta a settembre “in presenza e in piena sicurezza” e senza doppi turni. Il ministro Lucia Azzolina garantisce che si stanno mobilitando risorse per 4,3 miliardi, di cui 330 milioni per l’edilizia leggera che arriveranno a fine giugno e che si sommano ai 360 milioni già stanziati. I sindaci potranno gestire questi soldi “ma – dicono – devono arrivare nelle nostre casse il prima possibile per poter avviare i lavori”. L’accordo prevede inoltre di arrivare entro metà giugno a linee guida comuni, che potrebbero prevedere divisori tra gli alunni e visiere al posto di mascherine. L’anello debole resta la scuola dell’infanzia anche perché il Comitato tecnico ha sconsigliato l’uso delle mascherine.

” Il ministro Lucia Azzolina garantisce che si stanno mobilitando risorse “

Dunque, siamo quasi a metà giugno e, alla data odierna, si stanno ancora mobilitando risorse.

Di grazia, Ministro, sa contare almeno fino a 3?

Mancano 3 mesi alla riapertura delle scuole, avete buttato via 3 mesi in studi (se questo è stato fatto) e task force, e siete a mobilitare ORA le risorse?

Cercate di fare cose semplici, efficaci e utili, lasciate perdere i pannelli in plexiglass, non trasformiamo le aule in call center!

E’ proprio vero che non ci sono più i giovani di una volta!

Ovviamente scherzo, sono anche migliori, però dovrebbero avere un po’ di grinta in più e imporre a ministri, dirigenti scolastici e professori, inclusi gli inutili organi collegiali, di farli vivere e dargli una scuola che sia anche socialità.

Il Covid esiste, certo, probabilmente, come le influenze, si ripresenterà in autunno inverno, ma non possiamo pensare di bloccare le nostre vite per questo.

I medici avranno maturato, loro malgrado, quasi un anno di esperienza, la protezione civile si spera riesca, in questi mesi, a procurarsi reagenti, mascherine e quant’altro possa essere utile per fare tamponi e prevenire, quindi dobbiamo, per forza, pensare che da settembre in poi la nostra vita, Covid o non Covid, continuerà nella maniera più normale possibile.

Quindi, anche la scuola, anzi, soprattutto la scuola.

Ministro, o è in grado di fare oppure ammetta che hanno avuto ragione i commissari che non l’hanno ammessa al concorso da DS e dia le dimissioni!

Servono quattro miliardi per ripristinare lo *stesso* sistema di *baby sitting* su larga scala di prima e per fargli svolgere lo *stesso* ruolo di prima, a dispetto di una situazione completamente nuova. Il solo fatto che, di fronte ad una pandemia, si ipotizzi di usare dei pannelli divisori e delle visiere in aula (pur di poter continuare ad usare le aule…), la dice lunga sulla assoluta incapacità di questa gente di cogliere il senso di questa crisi e la conseguente necessità di un cambiamento radicale.

La *scuola* si poteva (e forse si doveva) fare anche in altro modo.

Questo approccio “lasciateci i vostri figli, ci prenderemo cura di loro” ha senso per i *bambini* (dai 3-6 agli 11-13 anni) ma non per i *ragazzi* (dagli 11-13 ai 17-18 anni). Da questi ultimi sarebbe lecito aspettarsi una maggiore autonomia ed una maggiore assunzione di responsabilità personale e quindi sarebbe lecito (e logico) inserirli in un percorso più personale, più articolato e più autonomo, basato in larga misura su attività extra-scolastiche (palestre, boy-scout, laboratori, etc.).

Queste attività “esterne” sono per loro stessa natura del tutto diverse dalle lezioni frontali in aula ed hanno esigenze di sicurezza sanitaria totalmente diverse (ed in molti casi molto più contenute).Sarebbe ora di imparare a fornire ai ragazzi un catalogo di esperienze educative e di laboratori didattici focalizzati su temi specifici, di durata e di ampiezza limitata (come i corsi privati di lingue, per capirci), invece di insistere con questa logica del “vi accompagniamo per mano dove pare a noi”, “from zero to hero”.

Comunque, sono parole al vento: siamo pur sempre in Italia…

Abbiamo chiuso le scuole e intanto tenevano aperte le piste da sci, nei primi giorni dell’ermergenza; dopo, abbiamo scelto di riavviare praticamente tutto meno l’istruzione.Siamo il paese dei balocchi niente scuola e rdc a gogò, e si va alla ricerca di 4 miliardi per riaprire a settembre. Povera ITALIA povera gioventù povera istruzione. ultima modifica: da

