DICIAMOCELO. Invitare gli italiani a restare in casa, magari anche con qualche provvedimento coercitivo, per limitare il diffondersi del contagio del micidiale coronavirus, quindi i lutti, è un conto.

La gente, nella stragrande maggioranza dei casi, l’accetta e ti segue.

Dimostrarsi, però, all’altezza delle enormi sfide politiche per rilanciare il Paese è altra cosa.

Non basta solo il buon senso della cittadinanza ed il timore delle eventuali, possibili, prossime vittime della pandemia per vincerle. Occorrono uomini di pensiero, esperienza, cultura, caratura politica, etica morale e, soprattutto, proposte qualificate di lungo respiro ed una visione del Paese che allo stato oggettivamente …langue.

Non possono essere una schiera di scappati di casa ad avanzarle. Non ne hanno il quid. Si rischia di festeggiare le nozze con i fichi secchi e/o perdere una grandissima occasione.

Se non se ne prende atto tempestivamente, significa mettere la testa sotto la sabbia ed i danni saranno incalcolabili. E’ davvero così difficile rendersene conto ?

DICIAMOCELO.Dimostrarsi, però, all’altezza delle enormi sfide politiche per rilanciare il Paese è altra cosa. E’ davvero così difficile rendersene conto ? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo