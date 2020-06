Il padre di Matteo Renzi diffamato, condannata La Verità

Il padre di Matteo Renzi vince la causa per diffamazione nei confronti del giornale di Maurizio Belpietro ‘La Verità’ e del giornalista Giacomo Amadori. Tiziano Renzi e la sua società ‘Eventi 6’ hanno infatti ottenuto dal Tribunale di Firenze la condanna al pagamento di 25mila euro, mentre il solo Amadori dovrà versare alla ‘Eventi 6’ una somma di 3mila euro.

La vicenda riguarda un articolo pubblicato dal quotidiano in cui si parlava di perquisizioni a casa dei genitori del leader di Italia Viva.

Tra il padre dell’ex premier e il quotidiano di Belpietro i rapporti sono tesi da diverso tempo. Lo scorso 2 dicembre Tiziano Renzi su Facebook aveva annunciato querela per un articolo del giornale, “Lavoro in nero per i Renzi e alle paghe ci pensava Matteo” a firma di Amadori, sui rapporti di lavoro all’interno dell’azienda di Renzi. Un tema già finito al centro di una querelle giudiziaria tra Renzi senior e il giornalista Luca Telese, per il quale il padre dell’ex premier aveva annunciato querela.

