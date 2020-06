Patrizia Baffi (Iv) si dimette da presidente della commissione d’inchiesta sul covid in Lombardia.La sua elezione, arrivata con i voti dei partiti del centrodestra, aveva scatenato le polemiche di Pd e M5s.

Se fossero intelligenti ora che la Baffi si è dimessa dalla presidenza di quella Commissione regionale sul Covid dovrebbero loro a candidarla. Allora si che sarebbe una presidenza di garanzia.

Mi aspetto che ora la destra si dimetterà in blocco così come avevano fatto loro. Sarebbe anche logico.

E la Commissione non funzionerà mai.

Ad una ricandidatura della Baffi invece non potrebbero opporsi, ma non mi spetto scatti di intelligenza da questi grigi burocrati a caccia di poltrone.

Dovremo solo confidare sulla P.M che sta indagando sul perché non furono istituite le zone rosse per dare giustizia a quei morti.

Una vicenda davvero triste.Un comportamento squallido e vergognoso da parte del PD ( a quelli dei 5s siamo purtroppo abituati).Una lezione di dignità e serietà da parte di Patrizia Baffi. ultima modifica: da

