VAI AVANTI salviamo il Paese. Fra poco vedremo gli asini scalciarsi fra loro!

Mentre si parla di Stati Generali e si leggono tensioni tra il Pd e il Premier (è bastato fare l’accordo con Italia Viva e subito altri hanno iniziato a prendere le distanze dal Primo Ministro, chissà perché) noi abbiamo delle proposte concrete: sulle aziende, sul fisco, sulla giustizia, sull’Europa, sulla politica internazionale. E soprattutto noi abbiamo una visione da offrire, non solo singole ricette. Matteo Renzi

Eh l’invidia è una brutta malattia , ma se ne dovranno fare una ragione e il PD è ora che la smetta e pensi a governare con idee concrete e non con guerre inutili ! A volte mi viene da pensare che con te dal PD sono uscite le migliori menti ( Marattin, Bellanova, Boschi, Faraone i primi che mi vengano in mente), altre seguiranno ( Marcucci, Nardella , Gori e tanti altri) e li resteranno gli ex PCI( sia detto senza offesa)!

L’ invidia è l ‘incapacità li porta a fregarsene della nazione pur di salvaguardare il loro tornaconto sarò noioso a ripeterlo , Zingaretti e’ solo una copertura , chi decide nel PD sono Orlando Franceschini , e Bettini che e’ la voce di D’Alema .Mi spiegate tutto questo dialogo che Zingaretti cerca con la destra da dove viene quando prima la vedeva come il fumo negli occhi?Renzi ti ricordi quando pensavano che tu tramassi con Berlusconi!!sono veramente ridicoli.

Forza Matteo Renzi sempre chiaro e preciso in tutte le tue proposte. Fra poco vedremo gli asini scalciare, nel frattempo Renzi devi stare alle spalle e governare questo paese attraverso Conte. Purtroppo tu sei antipatico per molti, ma capace e un ottimo politico, direi il migliore che L’Italia di oggi possa avere.E il tempo (molto vicini) ti darà ragione e soddisfazione. Perché Italia Viva propone idee e il primo Ministro se ne reso conto e hai piccoli politici mediocri non va bene pur di rimanere nella loro mediocrità DEMENZIALI. Perché. La verità sotto gli occhi di tutta l’ITALIA è che . Sia. Il Premier i 5 stelle e pure il PD a 3 mesi dall’emergenza non anno un piano per superare la grave crisi economica.E in Europa temono che i fondi europei vengano spesi dal governo per nazionalizzare le imprese in crisi che creeranno solo debiti infiniti per la collettività.

VAI AVANTI salviamo il Paese. Fra poco vedremo gli asini scalciarsi fra loro!

