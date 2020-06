GLI ITALIANI HANNO CAPITO CHE IL SOGNO SOVRANISTA E’ UN INCUBO,PERCHÉ L’ITALIA VIVE DI APERTURE E DI BELLEZZA, NON DI CHIUSURE RAZZISMO E ODDIO.

“Salvini è in difficoltà perché lui aveva uno schema semplice: immigrazione e sovranismo e tiravi in ballo tutti gli Italiani SOSTENENDO CHE SONO LORO A CHIEDERTELO. E NO! Caro Matteo Salvini, vorrei chiederti un favore, potresti smettere di parlare a nome di tutti gli italiani? te non è il presidente della Repubblica, quindi puoi parlare a nome dei tuoi elettori, a nome dei tuoii seguaci, in nome della lega ma non in nome di tutti gli italiani non te lo puoi permettere.Io non voglio che te parli a nome mio,in quanto cittadino italiano rientro in quelli che te definisce”Gli Italiani”. Continua a fare l’opposizione che preferisci, ma non usare”tutti italiani”oppure gli italiani mi hanno chiesto , io non voglio nemmeno per errore essere parte dei tuoi discorsi populisti strappa consensi.

Proseguendo con il discorso iniziale. Il coronavirus invece ci insegna che l’Italia non può vivere di sovranismo. Con il coronavirus si è realizzato il sogno dei sovranisti fatto di frontiere chiuse, muri, tutti sbarrati in casa. Ma un mondo così è triste perché non abbiamo più turismo, più export, più business. Il coronavirus ha esaudito i sogni dei sovranisti ma gli italiani hanno capito che il sogno sovranista è un incubo, perché l’Italia vive di apertura e di bellezza”

