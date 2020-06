Non so più cosa fare per il seme della follia che pare essersi impossessato del mondo

Una persona ha fatto un post su Facebook scrivendo che il COVID-19 è una normale influenza.

Io l’ho condiviso, scrivendo che l’ho condiviso nonostante io abbia amico e anche due parenti colpiti da COVID-19.

Questa persona non solo non apprezza, ma mette il mio nome su Facebook dicendo che il mio post era un insulto nei suoi confronti.

Ma vi sembra una cosa normale?

Qualche giorno fa una persona su Telegram mi cancella dal suo gruppo perché ho “osato” mettere sul suo gruppo il link di un mio gruppo Telegram. E si trattava di un gruppo che parla di libertà e diritti.

Non so più come fare per fronteggiare questa dilagante follia che tutto avvolge. Fai azioni positive che pensi essere in aiuto di qualcuno e ti senti coprire di insulti.

Non capisco cosa stia accadendo a questa umanità! Qualcuno mi aiuta a capire?

IL SEME DELLA FOLLIA…LE PERSONE REAGISCONO IN MODO FOLLE E COMPULSIVO. E NON SI CAPISCE COME.

