LA CITTÀ PIÙ BELLA DEL MONDO: Ognuno di noi è la città più bella del mondo.

La città più bella del mondo non esiste. Dirlo della propria è un vezzo un po’ provinciale, che si perdona con una punta di tenerezza, la stessa che suscita un bambino che afferma con certezza che la sua è la mamma più bella del mondo.

Posso sostenerlo essendo nato in un Paese senza eguali, dove c’è l’80% del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo e in una città dove è concentrato il 60% di quella bellezza. Il 48% del mondo intero sotto casa da sempre, se proprio dovessimo farne una questione di numeri.

Non c’è una unità di misura universale per misurare la bellezza di una città. Né gli indicatori quantitativi, come quello che ho citato, o qualitativi, sulla facilità di vita, servono a molto. Perché la bellezza sta soprattutto nella mente e nel cuore di chi guarda, di chi ascolta, di chi si lascia rapire da un luogo. Siamo noi che cerchiamo fuori la bellezza che abbiamo o non abbiamo dentro e crescere circondati dalla bellezza o nel degrado fa una differenza enorme, non solo sociale.

La bellezza di una città non è, dunque, solo una questione fisica, ma soprattutto emozionale. Una questione di sentimenti che è impossibile ridurre a graduatoria. Come le sensazioni date dai ricordi legati ad un luogo. Sono così e basta, vanno rispettate anche se sono differenti dalle nostre. Perché niente, come il rispetto per i sentimenti differenti degli altri, crea armonia, dunque bellezza. E i ricordi d’infanzia e gioventù sono i più forti. Per questo il luogo dove siamo nati è in cima alla nostra personale classifica. Così Battipaglia può essere più bella di Venezia, Caprarola più di Firenze e Quincinetto più di Roma. Giusto così.

Ma la dolcezza del vento profumato del Bosforo, che ti accarezza la faccia mentre guardi il bianco, il verde e l’azzurro dalla moschea Soulemanye, le meraviglie della primavera fiorita nella pace assoluta tra le antiche tombe dei Ming, la dolcezza del tè bevuto sulla soglia di una tenda bedù guardando, con gli occhi di Lawrence, le sfumature di ocra e rosso nel deserto del Wadi Rum al tramonto, lo sgomento provato sotto i colossi di Memnon colorati dal rosa dell’alba, o il buio che improvvisamente torna ad accendersi di luce abbagliante nel crepuscolo di Assuan, il mistero che sembra si sveli solo per te, esploratore solitario tra i templi di Angkor, quei fiori di pesco rosa sui marmi di Westminster, la marea al Mont St Michael o quella stradina dell’Ile St Louis, le corse di notte sull’Arbat, la follia austera e leggera di Madrid, l’incanto dal miradouro de Santa Luzia, una terrazza tra i tetti di Siena o i colori di Van Gogh in quella piazzetta di Arles, la strada che scende al mare, tra i pini e i rovi di more. Potrei andare avanti e avanti a raccontare il mio grande amore per tutti i posti e le città del mondo coi loro ricordi e mille emozioni, da Oslo a Palermo, da Lisboa a Beijing. Davvero amandole tutte, come un poligamo urbano. Come si fa a dire “questa è la più bella!”.

Così, alla fine, torno ad essere un piccolo uomo provinciale, in una prima sera ancora luminosa di luglio. Quando dalla mia finestra sentivo solo le campane portate dal vento. Poi, in lontananza, una radio che cantava “ti amo e poi ti odio e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo”. E sentivo quella sensazione di possesso pacifico del futuro che scavalcava i tetti. E da quella finestra sul cortile, tra alberi, aiole e gatti, cominciava il volo alla ricerca di tutto il bello che c’era. Ognuno di noi è la città più bella del mondo.

