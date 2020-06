La scuola da incubo della ministra Azzolina: come difendersi dalle “misure illegali” che vorrebbe imporre agli studenti a settembre

Il 31 luglio si concluderà, da un punto di vista formale, lo stato emergenziale dichiarato quasi di nascosto da Conte, quale presidente del consiglio dei ministri, il 31 gennaio. In sostanza, però, l’emergenza è già finita come ha dichiarato il prof. Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano (superiore diretto del guru provax Burioni). Al governo però fanno finta di niente. Agiscono e si comportano come se questo stato emergenziale non dovesse mai concludersi. La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina è tra questi “smemorati”. In questi giorni si è discusso del ritorno a scuola a settembre. Discutere di che se l’emergenza finirà il 31 luglio? Se già, come abbiamo scritto sopra, il virus si sta estinguendo ma anche se non lo facesse, non sarebbe comunque più una emergenza?

Azzolina, con il suo rossetto fiammante, un sorriso ammaliante e bellezza sicula, tira dritto. Per lei l’emergenza è infinita, quindi anche a settembre studenti con mascherine, guanti, divisori di plexiglass tra i banchi, divieti di assembramento, ecc. Uno scenario da incubo che, da un punto di vista giuridico, è semplicemente illegale. Nessuno, tuttavia, lo ha spiegato alla bella ministra, che crede e ci crede davvero di poter imporre misure che da un punto di vista giuridico non potranno essere applicate. Perchè allora tutto questo? Perchè insistere con una veemenza che sfiora il ridicolo? Azzolina sostiene che questi “consigli” sono arrivati dal “comitato tecnico scientifico”, ma, sempre da un punto di vista legale, questi “scienziati” non sono altro che “consulenti privati” del governo, ma in realtà si comportano come i padroni del Paese. Cosa accadrebbe se la ministra insistesse con le sue folli decisioni? Molto semplicemente, venuto meno lo stato emergenziale, quelle misure sarebbero illegali. Sarebbe quindi possibile presentare una denuncia all’autorità giudiziaria contro il ministro e/o le autorità politiche che ancora volessero dare attuazione alle follie degli scienziati di Conte.

