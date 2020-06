Incapaci delle pur minime strategie governative hanno arruolato un foltissimo gruppo di esperti, non male l’idea degli assistenti civici, una vera burletta. Di una idiozia unica, da serial killer, gli esperti che hanno consigliato di mandare i malati leggeri di Covid nelle RSA. Molto profondo e credibile pure quello studio che prevedeva 150 mila persone in terapia intensiva ai primi di giugno. Hanno consigliato ai vari Governatori sceriffi di scatenare elicotteri e volanti della polizia per andare a caccia dei pericolosi runners o bagnanti. E’ costato un accidente, la “vera” malavita ha potuto operare indisturbata e bravi ed onesti cittadini sono stati vessati. Con l’app immuni hanno raggiunto la vetta dell’idiozia, sono inarrivabili, l’immisione dei dati è volontaria, il Servizio Sanitario non può rintracciare chi ha avuto il contagio, allora a che serve? giusto per i buontemponi che vogliono fare uno scherzo, tipo andare a trovare l’ “amico” depresso e ipocondriaco e poi dichiararsi positivo sull’App in modo da fargli pervenire l’SMS che è stato in contatto con la malattia e vedere l’effetto che fa.

LA STUPIDITA’ UMANA NON HA LIMITI E NOI ABBIAMO ELETTO I PIU’ STUPIDI IN ASSOLUTO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo