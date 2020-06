L’America fa i conti con secoli di razzismo e dice basta.Ma la detto tante tante altre volte, si assopisce ma non muore.

Se si confermasse vero, quello che sostiene già nel titolo, ne saremmo credo tutti soddisfatti e si potrebbero guardare gli stati uniti con altri occhi, io temo pero’ che in ultimo, come altre volte, prevarranno il patriottismo becero di america first e lo spirito di superiorità ormai radicato in quel popolo. Vorrei tanto sbagliare,“vorrei” e “mi piacerebbe”E’ che dalla realtà , nell’oggi è difficile comprendere il perché degli eventi storici, pertanto come si può effettivamente prevederne le conseguenze? Come si può affermare che l’America “decide che basta, si cambia strada”? Mi sembra una di quelle affermazioni che avvenivano in piena primavera araba e alla fine abbiamo visto i risultati…. Io sono più pessimista, alla fine delle manifestazioni cambierà ben poco. Sarà solo un’altra tappa di un processo lungo, che chissà mai se giungerà alla fine. Ma spero di sbagliarmi.

Massima solidarietà e vicinanza a chi manifesta pacificamente, credo però che se una persona è razzista resta razzista (purtroppo) indipendentemente dalle manifestazioni. Le manifestazioni possono essere utili a motivare tutti coloro che sono antirazzisti e va bene ma dubito che possano modificare gli equilibri esistenti.

Di certo devono cambiare una marea di aspetti sociali e politici in questo paese.

E purtroppo anche in molti altri paesi, “satelliti”, compreso il nostro.

Gli USA sono storicamente una sedicente civiltà, profondamente guerrafondaia, pronta solo a trarre profitti personali promuovendo senza scrupoli conflitti e guerre, come unico sistema risolutore.

Sia sul piano ideologico che sociale.

Determinando inevitabilmente razzismo, sessimo, maschilismo, terrorismo, stragi e barbarie spacciate per democrazia e libertà.

Con questi imbarbarimenti e giustizie sommarie di una Polizia di Stato criminale e analfabeta contro la gente di colore.

Agevolata oggi da un troglodita come Presidente, che in un paese civile sarebbe in galera da tempo.

Un paese sempre e solo impegnato ad inseguire e ipocritamente fingere di curare, crudeltà e soprusi in casa propria e fuori dai propri confini, è votato a collassare nella propria miseria e inciviltà, elette a a bandiera solo delle peggiori intenzioni dell’uomo.

L’America fa i conti con secoli di razzismo….Mi pare che numeri non ce ne siano.

L’America fa racconti da secoli sul razzismo. Le argomentazioni sono strategiche verso l’esterno relativamente all’interesse nazionale… ma sopratutto sono contingenti ed interne all’interesse personale di rielezione o semplicemente di elezione…

I neri in America c’erano portati schiavi dai bianchi… ed ora le procedure elettorali tendono ad intimidire i neri ed esaltare la supremazia attraverso narrazioni. Un’etnìa non vale l’altra. Alcuni formano la catena di comando altri quella degli obbedienti o subordinati. Alla catena di comando puoi accedere se Iddio ti diede l’etnìa giusta. Un immigrato di 2^ generazione bianco può arrivare alla Casa Bianca. Un nativo nero da 5-6 generazioni probabilmente non può nemmeno ambire al voto per intimidazione. Così come l’Ordine Pubblico va preteso da un’etnìa contro un’altra.La nostra etnìa italiana non ha una buona valutazione nella pagella americana, meglio statunitense….

L'America fa i conti con secoli di razzismo e dice basta.Ma la detto tante tante altre volte, si assopisce ma non muore.

