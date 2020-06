Nonostante tutti gli attacchi, gli insulti, c’è un Leader che non molla e che porta avanti idee per il Paese Siete d’accordo?

IL TEMPO È GALANTUOMO | NESSUNO PARLA DELLA CONDANNA A BELPIETRO E LA VERITÀ: PERCHÉ?

Non trovate su nessun giornale la notizia della condanna di Maurizio Belpietro, Giacomo Amadori e del quotidiano La Verità. Ieri questi giornalisti sono stati condannati a pagare 28.000€ per diffamazione nei confronti dei miei genitori. Ventottomila euro, una bella cifra. Non è la prima condanna per diffamazione, non sarà l’ultima. Ma mi colpisce che quando c’è un avviso di garanzia a mio padre, ci si aprono i quotidiani. Quando qualche quotidiano viene condannato per diffamazione non ne parla nessuno. Nessuno. Strano, vero?Matteo Renzi

Quando andrai in qualche tolk show ricordalo ai signori padroni dei media . Loro non amano sentirselo dire ma tu ricordaglielo lo stesso . Tanto non ci perdi nulla in quanto più di così non potranno odiarti !!! Forse rischi di non essere più invitato … ma se vorranno acquisire audience non potranno non farlo !!! Auguri.Dovresti ricordare sempre che la menzogna scritta da un giornale, ecuivale alla tangente presa da un politico.Comunque! Nessuno ne parla ,forse perché la verità non è un giornale ,ma carta straccia, che non poteva non avere un direttore che non vale niente come giornalista e sopratutto come uomo. MA! Giletti vedrete che ne farà uno scoop, e così Sallusti, Porro e Giordano…Ma di cosa ci lamentiamo, questi non sono giornalisti ma giornalai. Sono disgustato, non solo per i giornalisti, editori e politici, ma anche per i tifosi che in mala fede strumentalizzano le fake e omettono la verità. Io spero che tutto questo male un giorno colpisca loro, gli esseri immondi e i travaglini vari.