Ora sarà dura per Trump dire che anche i generali sono fighette radical chic Ora sarà dura per Trump dire che anche i generali sono fighette radical chic

I vertici militari, in servizio e in congedo, in rotta di collisione con il presidente che vuole usare i soldati contro le proteste

Il kaos è più funzionale a Trump. La richiesta di ordine se dovesse durare, lo aiuterebbe alle elezioni. Inoltre non è sfortunato: Ha una mancanza di empatia per la gente normale. questo gli impedisce soluzioni di mediazione, che sarebbero normali in un presidente di 300 milioni di cittadini.

Impensabile fino a poco tempo fa. La nazione culla della democrazia che non ha un leader, che non riesce a trovare un leader all’altezza del compito affidatogli. La storia non insegna anzi, si ripete.

E.No, non taccio, per continuare a denunciare i misfatti delle forze armate Usa che si sono macchiate di crimini contro i civili senza confronto. Non ho fatto particolari ricerche, ricordo (ripeto) si parlava di questo al tempo della candidatura di Cotton. Ci sono stati ufficiali Usa in Iraq che non hanno torturato e ucciso civili? Forse qualcuno addetto ai magazzini. Ma sono patrioti, del resto nazi Eastwood ha fatto l’elegia di uno dei loro soldati, talmente vigliacco da uccidere donne e bambini a distanza. Un vero eroe, aveva ragione Brecht.

ORA ARRIVA La “narrative” della generalità dei media americani sulle rivolte negli Stati Uniti è falsa. E i media italiani bevono il Kool-Aid senza fiatare. La borghesia liberal americana è in preda alla sindrome dell'”utile idiota”. Come i borghesi russi del 1905, fiancheggiano una rivoluzione che finirà per macellarli. E già si vede lo scontro. La vecchia guardia liberal e tollerante è sopraffatta dal furore ideologico illiberale delle nuove generazioni postmoderne uscite dalle università, avvolte da un idealismo fideistico e fanatico che ricorda quello delle formazioni giovanili precorritrici del nazismo, generazioni che ripudiano il dialogo è “offensivo” e “unsafe” e che vedono il mondo in bianco e nero, in termini di “alleato” o “nemico”, manifestano un puritanesimo estremista che richiede continue e umilianti manifestazioni di autocritica maoista a chi è dalla propria parte. Vedrete: se verrà, la catastrofe dell’America e del mondo verrà da questi nuovi Wandervogel

Sicuramente le vicende Usa legate alla morte per soffocamento di Gorge Floyd evidenziano la situazione confusa in questa grandissima nazione che si registra a tutti i livelli , compresa la presidenza Trump. Sono troppo le considerazioni da fare per una grande nazione come gli Usa, culla della democrazia. Dal comandante in capo devono arrivare certezza, anche se , a livello periferico, non è che siano stati adottati provvedimenti esemplari, sin dal primo momento. La questione del razzismo negli Usa non è che sia solo di questo momento. Come hanno sottolineato esperti di politica estera, anche ai tempi di Obama non è che siano state fatte le scelte necessarie per arginare queste situazioni che danno poi sviluppo a manifestazioni dove cercano di incunearsi dei provocatori per creare caos e confusione. Nuocerà a Trump questa vicenda per la sua rielezione? La verifica al primo martedì del prossimo novembre.

Ora sarà dura per Trump dire che anche i generali sono fighette radical chic ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo