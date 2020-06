Secondo un sondaggio Conte ha gestito la pandemia del coronavirus meglio di Merkel e Xi Jinping. I numeri del sondaggio

Il presidente del Consiglio viene indicato dal 40,3% degli intervistati. Al secondo posto la cancelliera tedesca Angela Merkel (23%).!!!!!

Sicuramente è apparso in tv più di Angela Merkel per dire banalità ha fatto de-cretini, più Commissioni, più task Force e ha preso più consulenti.

Fatto sta che abbiamo avuto 33.000 morti, avuto le mascherine a contagio declinante, siamo stati i primi a chiudere e non si sa quando ripartiremo. E ci siamo guadagnati una carestia biblica non una crisi.

In Germania invece hanno già avuto soldi in quantità e sono ripartiti alla grande.

Secondo un sondaggio Conte ha gestito la pandemia del coronavirus meglio di Merkel e Xi Jinping. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo