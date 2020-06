IL SEGRETARIO del PD Nicola Zingaretti riunisce i ministri e lo stato maggiore del partito. Zingaretti si dice preoccupato per le ultime mosse di Conte,ma ribadisce che non c’è alcuna volontà di contrapposizione, premettono fonti del Pd. Ma sul merito dell’organizzazione degli Stati Generali la contrapposizione emerge chiaramente, siamo favorevoli all’apertura di un processo che coinvolga appieno, e non in maniera superficiale, le migliori energie italiane, precisano i Democratici chiedendo un “percorso serio e adeguato” alla sfida che attende il Paese…….credo che ci si avvia ad un passaggio cruciale dell’intesa che ha retto fin qui il Governo Conte.2 senza un chiarimento delle nuove mosse di Conte sarà difficile per il PD accettare ulteriormente le Bizze del M5s e del Premier Conte .Zingaretti è ancora più netto dice: non solo non siamo contrari ma lo abbiamo proposto noi questo passaggio. L’obiezione è sulla modalità, non ci convinceva l’idea che lunedì si chiamassero gli Stati generali senza prima definire la proposta del governo e dire come vogliamo spendere i tantissimi soldi dell’Ue”, no a ad improvvisazione ne Parate propagandistiche..

CAZZO SI E SVEGLIATO! Zingaretti no a ad improvvisazione ne Parate propagandistiche..

