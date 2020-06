Come sempre una spanna sopra tutti.Contro vento e maree. Renzi! Sempre avanti con l’entusiasmo di sempre.

Grande come sempre…Le vogliamo bene Matteo.Grande come al solito. Semplice e diretto. Solo gli invidiosi fanno finta di non capire il suoi messaggi politici.Anche il Giletti sembrava un agnellino.grande unico Matteo renzi. Cosi’ per me deve essere Renzi, idee chiare e pochi slogan. E non mettersi sempre politicamente di traverso.

Ho seguito ed apprezzato il tuo intervento. La tua dialettica e le tue argomentazioni non hanno eguali. E non sottovalutiamo la tua sincerità. Stai dieci spanne sopra agli altri, perché non riconoscerlo? È stato veramente convincente come sempre è un vero politico complimenti. Sei chiaro quando rispondi alle domande che ti fanno, sei serio e onesto,fanno di tutto per farti apparire quello che non sei, ti auguro buon lavoro.

Spero che ti abbiano ascoltato chi ancora spera altre mete e si sia reso conto che chi parla un linguaggio come il tuo se non approva e’ perché come sempre e ‘ bastian contrario : ma le teste di legno ci saranno sempre !!!! Sempre più convinto di seguire un vero politico, competente con proposte serie e fattibili. Certo che Renzi pubblica tutto a diversità di tanti che è meglio che non pubblichino nulla, lui è troppo sincero e non ha nulla da nascondere. Per il fatto che lo pagano, vuol dire che ha ragione.Questo vuol dire parlare di politica, sempre preciso e dettagliato.

Grande politico con idee chiare e lungimiranti. Lo penalizza il suo modo di porsi e la sua indiscussa competenza e per questo gli remano contro. Se nella politici ITALICI, invece di partire dal passato che e passato e il mondo e cambiato, l’avessero seguito affrontando prima i problemi reali dei cittadini senza utopie ideologiche, forse a quest’ora non saremmo qui a parlarne. Ma questi politicanti maggna aufo non sanno con lui solo perché non sono come lui! Ne lo saranno mai! Mediocri, incapaci, monumenti di ignoranza e stupidità, affetti dal virus pandemico dell’invidia…inguaribile.

Un vero politico, non si esprime in politichese credo sia l’unico, preparatissimo, peccato non sia capito dagli italiani… il motivo ha tutti contro, peggio la politica in Italia non accetta persone capaci.I suoi discorsi sono sensati, ragazzo preparato intelligente con un grado alto di istruzione e formazione politica. Sei il nostro leader. È PROPRIO un grande uomo politico.Non è questione di avere una preferenza, ma quale altro politico, con idee molto chiare parla così dettagliatamente, facendo capire esattamente ciò che dice e, che si dovrebbe fare? Dovrebbero avere tutti i politici una tale preparazione e chiarezza! Purtroppo e unico, non ha paragoni in politica per la sua razionalità, lungimiranza, signorilità, preparazione e competenza!!!!

Senza ombra di dubbio, aldilà della tessera di partito è in questo momento il miglior politico italiano per preparazione e competenza politica. Impareggiabile nella dialettica….aggiungo anche che a onor del vero non è che ci siano in giro uomini politici di primo piano negli altri partiti che possano ardire a contendergli il primato…

Come sempre una spanna sopra tutti.Contro vento e maree. Renzi! Sempre avanti con l'entusiasmo di sempre.

