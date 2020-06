DA KENNEDY A TRUMP IL DECLINO DELL’AMERICA.

«Trump ha dato una vampata di incoraggiamento al razzismo anti-nero e anti-ispanico, proiettando questo atteggiamento razzista anche oltre i confini americani. Non ho nascosto» dice Colombo «che la vittoria di Trump mi ha trovato sorpreso. Poi, però, ho capito che si è trattata della risposta dell’America dei bianchi all’America nera. L’insurrezionalismo bianco c’è sempre stato, ed è sempre stato anti-nero e antiebraico, ma non aveva mai avuto un capo politico legittimo in grado di apparire nelle comunicazioni nazionali. C’erano potenti capi banda e pericolosi capi clan, ma nessuno era mai arrivato alla ribalta politica nazionale. Fino a quando entra in scena Donald Trump.»

È grande il cambiamento avvenuto in America dall’era Kennedy, dal “A time for greatness”, lo slogan elettorale della campagna presidenziale del 1960 di J.F. Kennedy. Sessant’anni dopo, cosa è rimasto di quel “time for greatness”?

«Ciò che è rimasto del passaggio della “meteora Kennedy” è un senso di aspettativa di cose grandi, nuove, intelligenti e davvero fortemente innovative. La parola innovazione nasce allora, con JFK. È allora che l’America più giovane comincia a intravvedere che il senso di sé non è la continua celebrazione dei fasti, veri o presunti, del passato ma è l’invenzione del futuro. È un cambio di prospettiva, di visione, di straordinario significato in un Paese nelle cui vene continua a pulsare la celebrazione continuata di se stessa, ed è in questa vena che si colloca Trump. Kennedy rappresentò una rottura radicale di questa narrazione autocelebrativa, affermando l’idea di una ricelebrazione come costruzione e immaginazione del futuro. Come dire a se stessi: abbiamo un dovere molto più grande verso il mondo. E questo dovere sta nel dare l’esempio e segnare la strada, invece di bloccarla e presidiarla. Una rottura tanto più significativa, perché a determinarla non era “solo” il candidato Kennedy, ma anche lo scrittore Kennedy, che nel 1957 ricevette il prestigioso premio Pulitzer per il libro, che scrisse nel 1955 quando era un giovane senatore, “Profiles in Courage” (Ritratti del coraggio). Il coraggio di prendere decisioni impopolari ma necessarie anche a rischio della carriera politica e perfino della vita. Questo fu, per molti versi, il lascito più importante di J. F. Kennedy, che oltre ad essere più affascinante, elegante, comunicativo, era anche il più colto. Per realizzare le cose in cui si crede si deve mettere in conto anche l’essere impopolari. Davvero una grande lezione.»

Una grande lezione che oggi viene dai più dimenticata anche in altri paesi, tra i quali l’Italia, in cui la politica invece di progettare il futuro va alla ricerca spasmodica del consenso immediato.

