Fase 3, Colao presenta piano al premier: sei punti per rilancio. Lega e Fi: “Conte lo renda subito noto”

Il piano contiene “Visione e strategie per il post-Covid” e riguarda Imprese e Lavoro, Infrastrutture e Ambiente, Turismo, Arte e Cultura, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Ricerca e Competenze. Individui e Famiglie

Leggo commenti allucinanti. Colao viene pagato, Colao si sostituisce al parlamento, Colao di qua e Colao di là… Mah! A me invece piacerebbe leggere quello che questo comitato ha consegnato al PM ed eventualmente criticare o dire va bene e più probabilmente l’uno e l’altro. Poi il governo deciderà cosa accogliere e cosa respingere, cosa mettere nel suo piano e cosa portare in parlamento, dove si deciderà. Di una cosa sono sicuro, che il parlamento non ha mai fatto un piano, nella migliore delle ipotesi ha delegato, per un problema circoscritto, una commissione parlamentare di presentare una soluzione sempre al parlamento.

IO Finalmente SPERO in un piano serio. Ora il Governo può prendere decisioni con basi solide, finanziamenti già deliberati dall’UE per importi notevli e un clima (solo quello) positivo. Certo, la compagnie di Governo non sembra proprio delle migliori, i membri della Commissione Colao e tanti politici rimasti in “retrovia” sarebbero assai più in grado di molti “ministri per caso” di far marciare il Paese verso un futuro migliore. Ci vuole il coraggio di escludere un pò di gente, magari farsi qualche nemico……non credo Conte ce l’abbia! Purtroppo

DEI COMMENTI TIPO !

So che esiste un Colao da qualche settimana; da 73 anni esiste la Costituzione che attribuisce la Sovranità al Popolo con delega al Parlamento. Parlamento

e Governo possono scegliersi i consulenti, ma è la prima volta che leggo che l’intera organizzazione, finalità e gestione dello Stato viene affidata a degli “Esperti” Da vecchio tecnico la cosa non mi sembra balzana, anzi; riscuote il consenso di chiunque abbia una visione “ingegneristica” e attendo con interesse il.Programma ma a questo punto, mi chiedo a cosa servano quei 945 signori sulle poltrone damascate e tutta la parafernali a di spese che comportano. Non so come si definisca uno Stato di questa fatta e funzioni e competenze, ma mi sembra chiaro che stiamo pagando almeno 945 stipendi a vuoto che andrebbero

restituiti ai contribuenti.

QUESTI PROVOCANO SOLO NERVOSISMO NELLA POPOLAZIONE ITALIANA CHE VUOLE ESSERE INFORMATA .PER NON PARLARE DELLE FAKE NEWS DI SALVINI.

COSA DICE?

Matteo Salvini: “Visto che le Task Force vengono pagate dagli italiani, non devono esistere segreti sui piani di Rilancio del Paese: tirino fuori i documenti. “ Per la verità avevo sempre saputo che gli esperti della task forse non percepissero nulla per questo specifico incarico, compreso lo stesso Colao.